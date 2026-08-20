Расписана потјерница за Михаелом Мартенсом

Аутор:АТВ редакција
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Руско Министарство унутрашњих послова ставило је новинара листа "Франкфуртер алгемајне цајтунг" Михаела Мартенса на потјерницу због питања о убијању Руса, показују подаци базе Министарства.
"Разлог за расписивање потјернице: кршење Кривичног законика", наводи се у досијеу Мартенса у бази потјерница.
На заједничкој конференцији за новинаре предсједника Украјине Владимира Зеленског и предсједника Србије Александра Вучића у Београду 8. августа, Мартенс је питао шта би европске земље могле да учине како би помогле да се убије више Руса.
Москва је одговорила да су позиви на истребљење људи на основу етничке припадности неприхватљиви и кажњиви, преноси Срна.
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