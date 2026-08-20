Logo

Расписана потјерница за Михаелом Мартенсом

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 18:29

Коментари:

0
Ruska zastava
Фото: Pixabay

Руско Министарство унутрашњих послова ставило је новинара листа "Франкфуртер алгемајне цајтунг" Михаела Мартенса на потјерницу због питања о убијању Руса, показују подаци базе Министарства.

"Разлог за расписивање потјернице: кршење Кривичног законика", наводи се у досијеу Мартенса у бази потјерница.

На заједничкој конференцији за новинаре предсједника Украјине Владимира Зеленског и предсједника Србије Александра Вучића у Београду 8. августа, Мартенс је питао шта би европске земље могле да учине како би помогле да се убије више Руса.

Москва је одговорила да су позиви на истребљење људи на основу етничке припадности неприхватљиви и кажњиви, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Русија

Њемачка

Михаел Мартенс

Новинар

Коментари (0)

Више из рубрике

Море

Свијет

Најмање 40 дјеце настрадало приликом превртања брода у Нигерији

3 ч

0
Европска сила спрема војску од 460.000 људи! Да ли је Русија мета?

Свијет

Европска сила спрема војску од 460.000 људи! Да ли је Русија мета?

3 ч

2
Заставе Мађарске на згради.

Свијет

Мађарска национална телевизија емитовала вијести након 44 дана прекида

3 ч

0
Руски предсједник Владимир Путин

Свијет

Путин: Москва планира да повећа нуклеарне капацитете

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

26

Закерберг постао власник историјског дворца у Ирској

20

16

Александар Вучић саопштио када ће бити парламентарни избори у Србији

20

02

Шири се пожар у селу Бобовишта, ватру гасе ватрогасци и мјештани

19

57

Карлос Алкараз открио да ли ће играти на УС Опену

19

49

Пожаришта у Амајлијама и Поповима и даље под надзором

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима