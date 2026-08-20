Најмање 40 дјеце настрадало приликом превртања брода у Нигерији

Аутор:АТВ редакција
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Пронађена су тијела око 40 дјеце која су настрадала приликом превртања препуног брода у сјеверозападној покрајини Сокото, саопштио је руководилац подручја Управе за унутрашње пловне путеве Абдулкадир Јусуф.
"Могу да потврдим да је до сада пронађено око 40 тијела дјеце, а потрага за тијелима осталих се наставља", рекао је Јусуф.
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Традиционални поглавица тог подручја Саркин Даји навео је да се несрећа догодила јутрос, када су путници кренули да пожању рижу.
За сада није познат коначан број жртава ове несреће, преноси Срна.
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