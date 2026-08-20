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Најмање 40 дјеце настрадало приликом превртања брода у Нигерији

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 17:24

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Море
Фото: pexels/ Valeriy Pelts

Пронађена су тијела око 40 дјеце која су настрадала приликом превртања препуног брода у сјеверозападној покрајини Сокото, саопштио је руководилац подручја Управе за унутрашње пловне путеве Абдулкадир Јусуф.

"Могу да потврдим да је до сада пронађено око 40 тијела дјеце, а потрага за тијелима осталих се наставља", рекао је Јусуф.

полиција-Република Српска-лисице

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Традиционални поглавица тог подручја Саркин Даји навео је да се несрећа догодила јутрос, када су путници кренули да пожању рижу.

За сада није познат коначан број жртава ове несреће, преноси Срна.

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Тагови :

Нигерија

трагедија

брод

језеро

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