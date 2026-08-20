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Историјска одлука УС Опена

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 18:34

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Историјска одлука УС Опена
Фото: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Укупан наградни фонд тениског турнира Ју-Ес опен ове године први пут у историји тениских такмичења премашиће 100 милиона долара, што је повећање од 20 одсто у односу на прошлу годину, саопштили су организатори турнира.

"Тениски савез Сједињених Држава поново нуди највећи наградни фонд у историји професионалног тениса, који ће на Ју-Ес опену 2026. износити 108 милиона долара", наводи се у саопштењу.

Организатори су додали да ће побједници у женском и мушком синглу добити по 5,5 милиона долара, док ће награда за испадање у првом колу главног жријеба сингла бити повећана на 140.000 долара.

Ју-Ес опен је посљедњи, четврти гренд слем турнир у овој години, а биће одржан у Њујорку од 30. августа до 13. септембра.

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Тагови :

УС Опен

тенис

Награда

новац

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