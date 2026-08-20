Додик: Кад је најтеже ниси сам - Српска те воли

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је за Срну да постоје одлуке које донесете као политичар и временом их заборавите, као и пројекти, закони и буџети који се смјењују са годинама, али постоје и одлуке за које се зна да су вриједиле ако су помогле да само једно дијете добије нову шансу за живот и да је на њих највише поносан.
"Када смо крајем 2017. године основали Фонд солидарности 'Душа дјеце', идеја је била једноставна - ниједан родитељ у Републици Српској не смије остати сам онда када му љекари кажу да његово дијете мора наставити лијечење негдје далеко од куће", истакао је Додик за Срну поводом кампање "Српска те воли" у оквиру које ће Кабинет предсједника Републике у наредном периоду представити права и мјере које данас чине систем подршке породици у Републици Српској.
Родитељ који се бори за живот свог дјетета, нагласио је Додик, не смије у том тренутку размишљати колико кошта клиника у иностранству, не смије продавати оно што има, позајмљивати, молити и губити драгоцјено вријеме покушавајући да прикупи новац и да тада уз њега мора стати Република Српска.
"Данас, готово девет година касније, иза Фонда солидарности није статистика. Иза њега су дјеца, њих 1.274. За њих је до краја марта ове године одобрено 3.629 рјешења за дијагностику и лијечење у најмодернијим клиникама у иностранству. За њих је Република Српска издвојила више од 45 милиона КМ, а породицама финансирала трошкове пута и смјештаја. Нека од те дјеце одлазила су на лијечење више пута", навео је Додик.
Он је додао да је свако од тих 3.629 рјешења значило да је негдје једна мајка добила нову наду, да је један отац знао да није сам и да је једно дијете добило још једну шансу.
"Зато ми је Фонд солидарности 'Душа дјеце' увијек био много више од институције коју смо основали и на то сам највише поносан. Фонд говори каква Република Српска треба да буде - Република која своје дијете не оставља када је најтеже, која ће, када више не можемо помоћи код куће, тражити помоћ тамо гдје она постоји и која ће стати иза родитеља и рећи: 'Ви сада будите уз своје дијете, а ми ћемо бити уз вас'", нагласио је Додик.
Он је рекао да се новац који је уложен у Фонд може избројати, то је више од 45 милиона КМ, али, истакао је, не постоји број који може измјерити вриједност једног излијеченог дјетета, једног повратка кући, једног загрљаја родитеља који је поново добио наду.
"Због тога, када ме питају на шта сам посебно поносан - Фонд солидарности 'Душа дјеце' има посебно мјесто. Јер Републику Српску не чине само њене институције, територија и закони. Чине је њени људи. А њена дјеца су њена душа. Док постоји Република Српска мора постојати и обећање сваком нашем дјетету и сваком родитељу: Када је најтеже – ниси сам. Српска те воли", поручио је предсједник Додик.
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