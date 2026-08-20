Драма у Гимназији након поправног: Малољетник пријетио свима у школи, полиција га ухапсила

Аутор:АТВ редакција
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Полиција у Београду данас је ухапсила малољетника (17) због угрожавања сигурности, након што је пријетио свим присутнима у једној школи, сазнаје Телеграф.рс.
Према незваничним информацијама, он је у једној гимназији у Београду послије поправног испита, запосленим у школи пријетио да ће донијети пиштољ од куће и да ће се "обрачунати са свима".
Истрагу води Високо јавно тужилаштво за малолетнике, пише Телеграф.
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