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Палили каблове код Делте у Бањалуци: Дим се шири, опасност од пожара велика

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 18:51

Коментари:

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Палили каблове код Делте у Бањалуци: Дим се шири, опасност од пожара велика
Фото: Ustupljena fotografija

У близини Делте у Бањалуци данас око 18 часова забиљежено је паљење каблова како би се из њих издвојио бакар, што представља озбиљну опасност од ширења ватре и изазивања пожара, рекли су за АТВ бањалучки ватрогасци.

"Према фотографији коју је уступио грађанин, на лице мјеста је довезен комби, након чега је отпад запаљен.

С обзиром на суво земљиште и вјетар, овакво паљење представља озбиљну опасност од ширења ватре и изазивања пожара", речено је за АТВ.

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Упркос бројним упозорењима, овакви случајеви и даље се биљеже у Бањалуци.

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Тагови :

Делта Бањалука

Ватрогасци Бањалука

пожар

секундарне сировине

Коментари (2)

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