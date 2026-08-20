Палили каблове код Делте у Бањалуци: Дим се шири, опасност од пожара велика

Аутор:АТВ редакција
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У близини Делте у Бањалуци данас око 18 часова забиљежено је паљење каблова како би се из њих издвојио бакар, што представља озбиљну опасност од ширења ватре и изазивања пожара, рекли су за АТВ бањалучки ватрогасци.
"Према фотографији коју је уступио грађанин, на лице мјеста је довезен комби, након чега је отпад запаљен.
С обзиром на суво земљиште и вјетар, овакво паљење представља озбиљну опасност од ширења ватре и изазивања пожара", речено је за АТВ.
Бања Лука
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Упркос бројним упозорењима, овакви случајеви и даље се биљеже у Бањалуци.
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