Logo

Више од 6 милиона уложено у 80 школа широм Српске

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

Милица Марјановић
20.08.2026 19:30

Коментари:

0
Техничка школа Никола Тесла Бањалука
Фото: ATV

6 милиона 730 хиљада КМ биће уложено у 80 школа широм Српске. Међу њима је и Електротехничка школа „Никола Тесла“ у Бањалуци. За ту школу издвојено је 300 хиљада КМ.

Новац ће бити искориштен за комплетну реконструкцију инсталација у мокрим чворовима – проблема који их, како кажу, прати годинама.

„То су проблеми са којима се школа суочава већ дужи низ година, и сваки пут су рађене неке мале реконструкције које нису доносиле жељени резултат. Надамо се да ће ова велика реконструкција допринијети томе да се могу користити и јако ће нам то значити ситуација је била јако лоша ми имамо практично четири нивоа гдје се налазе ти чворови један ниво уопште није био у функцији“, рекао је помоћник директора Електротехничке школе ’’Никола Тесла’’ Бањалука, Мирко Ћурлић.

Поред Електротехничке школе, улагања нису заобишла ни Основну школу „Петар Петровић Његош“ у Бањалуци. Влада РС уложила је 110 хиљада КМ за санацију мокрих чворова, чиме су ученицима Основне школе Петар Петровић Његош обезбијеђени бољи услови.

То је трећа по величини основна школа у Бањалуци, коју похађа 1.063 ученика. Директор Јовица Томић каже – сваки уложени новац биће усмјерен тамо гдје је најпотребније.

„Урадићемо што год можемо више од тог новца, имамо 8 мокрих чворова који су нам зрели за санацију и та средства ћемо усмјерити ка томе да се одводи уради како треба и керамика јер јако су стари и годинама се аплицирало да се то уради али захваљујући министарству ево“, рекао је директор ЈУ ОШ ’’Петар Петровић Његош’’ Бањалука, Јовица Томић.

То су само двије школе у Бањалуци. Слични радови изводе се од Новог Града до Требиња. Из Министарства просвјете и културе поручују да ће улагања бити настављена, како би сви радови били завршени до почетка школске године.

„Ове године у буџету просвјете и културе ми имамо на располагању преко 6 милиона марака који су упућени у преко 80 школа када су у питању инвестиције у РС такође од Новог Града до Требиња и та средства су намијењена за инвестициона улагања, санација, адаптација, замјена столарије, санација мокрих чворова“, рекао је министар просвјете и културе Републике Српске, Боривоје Голубовић.

Улагања у инфраструктуру нису једина мјера усмјерена на образовање. Просвјетним радницима повећаване су плате, док је за ученике од првог до деветог разреда обезбијеђена и додатна подршка кроз бесплатне уџбенике

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Министарство просвјете

Школа

школовање

Влада Републике Српске

Инвестиције

Коментари (0)

Више из рубрике

Ратко Младић

Република Српска

Дарко Младић: Генерал у никада лошијем стању, тражили смо да издржава казну у Србији ради лијечења

2 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Кад је најтеже ниси сам - Српска те воли

5 ч

50
Влада Републике Српске је највиши орган извршне власти у Републици Српској.

Република Српска

Министарство расписало два конкурса, додјељује се 115 хиљада КМ

6 ч

0
Народна скупштина Републике Српске

Република Српска

У трци за седам мјеста у НСРС 143 кандидата

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

26

Закерберг постао власник историјског дворца у Ирској

20

16

Александар Вучић саопштио када ће бити парламентарни избори у Србији

20

02

Шири се пожар у селу Бобовишта, ватру гасе ватрогасци и мјештани

19

57

Карлос Алкараз открио да ли ће играти на УС Опену

19

49

Пожаришта у Амајлијама и Поповима и даље под надзором

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима