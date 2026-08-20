Више од 6 милиона уложено у 80 школа широм Српске

Аутор:Милица Марјановић
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6 милиона 730 хиљада КМ биће уложено у 80 школа широм Српске. Међу њима је и Електротехничка школа „Никола Тесла“ у Бањалуци. За ту школу издвојено је 300 хиљада КМ.
Новац ће бити искориштен за комплетну реконструкцију инсталација у мокрим чворовима – проблема који их, како кажу, прати годинама.
„То су проблеми са којима се школа суочава већ дужи низ година, и сваки пут су рађене неке мале реконструкције које нису доносиле жељени резултат. Надамо се да ће ова велика реконструкција допринијети томе да се могу користити и јако ће нам то значити ситуација је била јако лоша ми имамо практично четири нивоа гдје се налазе ти чворови један ниво уопште није био у функцији“, рекао је помоћник директора Електротехничке школе ’’Никола Тесла’’ Бањалука, Мирко Ћурлић.
Поред Електротехничке школе, улагања нису заобишла ни Основну школу „Петар Петровић Његош“ у Бањалуци. Влада РС уложила је 110 хиљада КМ за санацију мокрих чворова, чиме су ученицима Основне школе Петар Петровић Његош обезбијеђени бољи услови.
То је трећа по величини основна школа у Бањалуци, коју похађа 1.063 ученика. Директор Јовица Томић каже – сваки уложени новац биће усмјерен тамо гдје је најпотребније.
„Урадићемо што год можемо више од тог новца, имамо 8 мокрих чворова који су нам зрели за санацију и та средства ћемо усмјерити ка томе да се одводи уради како треба и керамика јер јако су стари и годинама се аплицирало да се то уради али захваљујући министарству ево“, рекао је директор ЈУ ОШ ’’Петар Петровић Његош’’ Бањалука, Јовица Томић.
То су само двије школе у Бањалуци. Слични радови изводе се од Новог Града до Требиња. Из Министарства просвјете и културе поручују да ће улагања бити настављена, како би сви радови били завршени до почетка школске године.
„Ове године у буџету просвјете и културе ми имамо на располагању преко 6 милиона марака који су упућени у преко 80 школа када су у питању инвестиције у РС такође од Новог Града до Требиња и та средства су намијењена за инвестициона улагања, санација, адаптација, замјена столарије, санација мокрих чворова“, рекао је министар просвјете и културе Републике Српске, Боривоје Голубовић.
Улагања у инфраструктуру нису једина мјера усмјерена на образовање. Просвјетним радницима повећаване су плате, док је за ученике од првог до деветог разреда обезбијеђена и додатна подршка кроз бесплатне уџбенике
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