Карлос Алкараз открио да ли ће играти на УС Опену

Аутор:АТВ редакција
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Карлос Алкараз браниће титулу у Њујорку! Шпанац је потврдио да се враћа на терен у Великој јабуци.
У занимљивој сарадњи са Фабрициом Романом, по вокацији фудбалским инсајдером, 23-годишњак обавијестио је јавност да је чекању дошао крај.
Поход Новака Ђоковића на своју 25. највећи трофеј управо је постао знатно тежи, јер учешће неког од водећег двојца бијелог спорта значи да је Србин далеко од статуса фаворита.
Седмоструки гренд слем шампион прије четири мјесеца повриједио је зглоб десне руке на турниру у Барселони, због чега је био принуђен да преда меч друге рунде Томашу Махачу без борбе.
Од тада, није одиграо ниједан такмичарски дуел и пропустио је неколико великих турнира – Ролан Гарос, Вимблдон, Мадрид, Рим, Монтреал и Синсинати. Пао је Карлитос на друго мјесто АТП листе, а чини се да је његовим одсуством највише добио Александер Зверев – гренд слем титулу.
Поред момка из Мурсије, и Јаник Синер се у послљедње вријеме мучи са повредама. Усљед проблема са коленом, његов наступ на посљедњем слему сезоне и даље је неизвјестан.
Квалификације за УС опен трајаће од 23. до 27. августа, док ће главни жријеб на програму бити од 30. августа до 13. септембра. Алкараз је у прошлогодишњем финалу неочекивано лако савладао Синера 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.
(СпортКлуб)
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