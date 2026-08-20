Александар Вучић саопштио када ће бити парламентарни избори у Србији

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Србије Александар Вучић саопштио је да ће превремени парламентарни избори у Србији бити одржани 18. или 25. октобра.
Додао је да ће се тачан датум знати у наредним данима.
На питање о одлуци СПС-а да самостално изађе на изборе и да ли се улази у период референдумске атмосфере, је рекао:
"Имаћете изборе. На једној листи биће Српска напредна странка са својом листом, на другој све остале политичке опције. Ја нећу да одузимам право свима да се кандидују и да то ураде. И нећу да злоупотребљавам прилику као предсједник Републике да говорим о страначким стварима“.
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