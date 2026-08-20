Logo

Александар Вучић саопштио када ће бити парламентарни избори у Србији

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 20:16

Коментари:

0
Александар Вучић саопштио када ће бити парламентарни избори у Србији
Фото: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Предсједник Србије Александар Вучић саопштио је да ће превремени парламентарни избори у Србији бити одржани 18. или 25. октобра.

Додао је да ће се тачан датум знати у наредним данима.

На питање о одлуци СПС-а да самостално изађе на изборе и да ли се улази у период референдумске атмосфере, је рекао:

"Имаћете изборе. На једној листи биће Српска напредна странка са својом листом, на другој све остале политичке опције. Ја нећу да одузимам право свима да се кандидују и да то ураде. И нећу да злоупотребљавам прилику као предсједник Републике да говорим о страначким стварима“.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Александар Вучић

Србија

избори

Коментари (0)

Више из рубрике

Драма у Гимназији након поправног: Малољетник пријетио свима у школи, полиција га ухапсила

Србија

Драма у Гимназији након поправног: Малољетник пријетио свима у школи, полиција га ухапсила

2 ч

0
"Иљушин" у три налета избацио 120 тона воде на пожар у Делиблатској пешчари

Србија

"Иљушин" у три налета избацио 120 тона воде на пожар у Делиблатској пешчари

3 ч

0
Отели мушкарца, па га два дана звјерски тукли и мучили: Ухапшени припадници врачарске групе!

Србија

Отели мушкарца, па га два дана звјерски тукли и мучили: Ухапшени припадници врачарске групе!

4 ч

0
Влада Србије донијела одлуку о минималној цијени рада за сљедећу годину

Србија

Влада Србије донијела одлуку о минималној цијени рада за сљедећу годину

4 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

20

26

Закерберг постао власник историјског дворца у Ирској

20

16

Александар Вучић саопштио када ће бити парламентарни избори у Србији

20

02

Шири се пожар у селу Бобовишта, ватру гасе ватрогасци и мјештани

19

57

Карлос Алкараз открио да ли ће играти на УС Опену

19

49

Пожаришта у Амајлијама и Поповима и даље под надзором

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима