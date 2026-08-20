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Шири се пожар у селу Бобовишта, ватру гасе ватрогасци и мјештани

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 20:02

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Бобовишта пожар ватрогасци ВД Ластва
Фото: Instagram/vatrogasno_lastva/printscreen

Пожар у селу Бобовишта и даље је активан, а током дана се проширио. На терену се тренутно налазе требињски ватрогасци, који уз помоћ мјештана покушавају ватрену стихију ставити под контролу.

Подсјећања ради, како су раније данас за АТВ потврдили мјештани, ријеч је о неприступачном терену, а поред ове отежавајуће околности ситуацију додатно отежава и чињеница да се ради о минираном терену те су се током дана могле чути и јаке експлозије.

"Наши припадници су по хитном позиву упућени на Бобовишта. Пожар је појачан јаким вјетром и директно пријети да уђе у село. На терену дајемо максимум. Поред наше екипе, ту су колеге са Иванице и храбри мјештани. Велику помоћ на линији одбране имамо од Риста Вреће и Тома Видаковића, који врше допуну воде за наше камионе и омогућавају нам континуитет у гашењу", саопштили су из Ватрогасног друштва "Ластва".

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Тагови :

село Бобовишта

Требиње

ВД Ластва

пожар

ватра

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