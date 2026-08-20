Општина у Српској даје 10.000 КМ за трећерођено дијете!

Аутор:АТВ редакција
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Доњи дио Источног Сарајева спада у подручја са највећим наталитетом у Републици Српској. У градској општини Источно Ново Сарајево постоји и удружење које окупља породице са четворо и више дјеце.
Удружење "4+ Наша будућност" окупља 33 породице са дјецом школског узраста и преко 30 породица са одраслом дјецом.
„Што се тиче нашег удружења ми имамо финансијску помоћ коју пружа наша општина Источно Ново Сарајево. Од општине имамо на мјесечном нивоу накнаду која се издваја за мајке који имају двоје или више малољетне дјеце, то је износ од 200 КМ. Ми смо уврштени у буџет општине Источно Ново Сарајево и на годишњем нивоу имамо три до 4 хиљаде конвертибилних марака“, каже предсједник удружења вишечланих породица "Наша будућност", Вања Јованчић.
То је само једна од мјера пронаталитетне политике у овој општини. За свако 4. дијете издвајају 1000 КМ.
„Једна од тих мјера јесте помоћ коју добијај прворођено дијете у износу од 200 КМ, друго дијете у износу од 300 КМ, треће рођено 400 КМ, а свако наредно 1000 КМ. Наш циљ је да пружимо подршку од рођења дјетета, преко подршке онима који желе да се остваре путем вантјелесне оплодње. Па све до подршке породицама током предшколског васпитања и образовања“, рекла је Катарина Катић, општина Источно Ново Сарајево.
Сусједна општина Источна Илиџа издваја једнак новчани износ за свако новорођенче, по 300 КМ, те за прворођено дијете у години 1000 КМ.
„Општина Источна Илиџа суфинансира и набавку ауто-сједалица у износу до 300 КМ. У прошлој години 2025. смо имали око 250 захтјева. Док у 2026. очекујемо што већи број“, рекла је Владлена Васковић, општина Источна Илиџа.
И друге општине издвајају новчана средства за новорођенчад. Најмање општине дају највише. Источни Стари Град 5.000 КМ за трећерођено дијете, а Трново рекордних 10.000 КМ.
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