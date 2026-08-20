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Пожар на Зупцима, гаси 30 ватрогасаца са добровољним ватрогасним друштвима

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 16:23

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На подручју Требиња активно је неколико пожара, међу њима и на Зупцима, а који тренутно гаси 30 ватрогасаца уз помоћ Добровољних ватрогасних друштава
Фото: Ustupljena fotografija

На подручју Требиња активно је неколико пожара, међу њима и на Зупцима, а који тренутно гаси 30 ватрогасаца уз помоћ Добровољних ватрогасних друштава.

„Тренутно је на терену 30 ватрогасаца заједно са добровољним ватрогасним друштвима. Овдје ја и мој замјеник кординишемо да успоставимо контролу над пожариштем. Ситуација је врло сложена. Укључили смо се максимално са комплет возилима, тако да ћемо настојати да до мрака ово ставимо под контролу“, рекао је за АТВ Дејан Кашиковић, командир Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Требиње.

Пожариште је ширине 2 километра у обиму, како наводи Кашиковић. У близини пожаришта налазе се и куће, међутим пут је неприступачан, јер нема приступног пута те је неопходно на мјесто пожара ићи са напртњачама, даљине око 500 метара кроз шикару јер је мјесто, како каже Кашиковић напуштено прије неких 10 година.

„Ми смо уз максималне напоре урадили све јер су то некада ипак била нечија огњишта, а ми који смо васпитани на један другачији начин потрудићемо се на све начине да ипак то сачувамо“, поручује Кашиковић.

Кашиковић се осврнуо и на пожар у мјесту Бобовишта. Како каже, ситуација се прати, ватрогасци су оперативни и спремни да реагују у сваком тренутку.

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Тагови :

Зупци пожар

пожар

Дејан Кашиковић

Ватрогасци

ватра

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