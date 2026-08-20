Пожар у Бобовиштима, мјештани страхују да ће се проширити на далековод

Аутор:АТВ редакција
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У мјесту Бобовишта активан је пожар, а мјештани будно прате ситуацију те су спремни, како кажу узети учешће са ватрогасцима у гашењу ватрене стихије.
„Ватра је кренула да се приближава преко брда Влаштица овамо према кућама и селу и од синоћ је кренула да се спушта. Има нас овдје неких десетак мјештана спремних да узмемо учешће овдје у гашењу пожара. Ватра се приближава и путној комуникацији ту од магистрале до села и ту морамо бити ангажовани јер ако пређе у опасности је и далековод“, рекао је за АТВ Данило Мандегања, мјештанин.
У помоћ мјештанима долазили су и ватрогасци из Требиња на челу са командиром и његовим замјеником, како прича Мандегања.
„Оставили су нам ту напртњача и у контакту смо. Тако да ако се ватра приближи још слободни смо их позвати, тако да нам дођу и помогну. У контакту смо са нашим ватрогасцима из Иванице и ватрогасцима Равно и надамо се да ћемо успјети да одбранимо ово“, рекао је Мандегања.
Он је казао да је један од дијелова захваћених пожаром миниран те су имали прилику чути и експлозије, а које су активиране насталим пожаром те је због ових околности немогуће сигурно прићи подручју те угасити ватру и спријечити даље ширење пожара.
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