Закерберг постао власник историјског дворца у Ирској

Аутор:АТВ редакција
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Директор технолошке компаније "Мета" Марк Закерберг купио је готски дворац из 19. вијека с погледом на ријеку на југоистоку Ирске, 200 километара од европског сједишта његове компаније, саопштио је његов портпарол.
Портпарол је рекао да су Закерберг и његова породица узбуђени што ће наставити да брину о овом историјском дому и радују се што ће проводити вријеме у Ирској.
Дворац Странкали саграђен је око 1830. године на имању с погледом на ријеку Блеквотер, а 2003. године је подвргнут обимној обнови, наводи се у државном архитектонском архиву.
Трансакција није наведена у ирском државном регистру цијена некретнина.
"Ајриш тајмс", који је први објавио информацију о куповини, процијенио је да би вриједност имања могла износити између 20 и 30 милиона евра, преноси Срна.
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