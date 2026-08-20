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Закерберг постао власник историјског дворца у Ирској

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 20:26

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Директор технолошке компаније "Мета" Марк Закерберг купио је готски дворац из 19. вијека с погледом на ријеку на југоистоку Ирске, 200 километара од европског сједишта његове компаније, саопштио је његов портпарол.
Фото: Pexel/ Piotr Wojnowski

Директор технолошке компаније "Мета" Марк Закерберг купио је готски дворац из 19. вијека с погледом на ријеку на југоистоку Ирске, 200 километара од европског сједишта његове компаније, саопштио је његов портпарол.

Портпарол је рекао да су Закерберг и његова породица узбуђени што ће наставити да брину о овом историјском дому и радују се што ће проводити вријеме у Ирској.

Дворац Странкали саграђен је око 1830. године на имању с погледом на ријеку Блеквотер, а 2003. године је подвргнут обимној обнови, наводи се у државном архитектонском архиву.

Трансакција није наведена у ирском државном регистру цијена некретнина.

"Ајриш тајмс", који је први објавио информацију о куповини, процијенио је да би вриједност имања могла износити између 20 и 30 милиона евра, преноси Срна.

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Тагови :

Марк Закерберг

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Ирска

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