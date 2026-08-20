"Љетни максимум достигао зимски ниво, клима уређаји мијењају потрошњу електричне енергије"

Аутор:АТВ редакција
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Екстремно високе температуре и све већа употреба клима уређаја, мијењају начин потрошње електричне енергије, тако да је на подручју ОДС Електро-Бијељина овог љета забиљежено оптерећење мреже упоредиво са зимским периодом.
Директор ОДС Електро-Бијељина Бојан Савић, каже да високе љетне температуре за електродистрибутивни систем представљају изазов скоро као и хладни зимски мјесеци.
- Свједоци смо да и топло вријеме, односно велике врућине, захтијевају повећану потрошњу електричне енергије. У јулу смо достигли врхунац који показује да се иста количина електричне енергије на подручју Електро-Бијељине користи за хлађење просторија као у јануару за гријање - рекао је Савић.
Такве промјене, осим повећане потрошње електричне енергије, доносе и веће оптерећење дистрибутивне мреже, због чега је потребно на вријеме препознати мјеста на којима постојећи капацитети могу постати недовољни.
Извршни директор Сектора управљања мрежом Гордана Ђерић, истиче да због тога Електро-Бијељина“ планира растерећење појединих дијелова мреже и нова улагања.
- Ниједан систем није савршен, па тако ни наш дистрибутивни. Подложан је различитим изазовима, почевши од временских непогода па до оптерећења мреже. Због тога планирамо растерећења и нова улагања и реагујемо тамо гдје препознамо слабе тачке – навела је Ђерић.
Према њеним ријечима, квалитетно планирање је посебно важно због чињенице да се потребе електроенергетског система мијењају заједно са навикама корисника. Некада је највеће оптерећење електродистрибутивне мреже било карактеристично за зимске мјесеце и период интензивног гријања на електричну енергију, а сада је повећана употреба уређаја за хлађење довела до тога да су и љетни мјесеци постали период изразито високе потрошње електричне енергије.
За Електро-Бијељину то значи да припрема мреже није више усмјерена само на традиционално захтјевну зимску сезону, већ и на периоде екстремно високих љетних температура.
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