Брчко: Пожар у објекту алтернативног смјештаја, изгорјела два стана

Аутор:АТВ редакција
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У објекту алтернативног смјештаја за лица у стању социјалне потребе у брчанском насељу Ивици данас поподне избио је пожар у којем је причињена велика материјална штета, док је једно лице повријеђено током евакуације.
Према ријечима станара, ватру су прве примијетиле комшије, након чега је брзом интервенцијом Професионалне ватрогасне јединице Брчко дистрикта пожар локализован.
Незванично се наводи да су узрок пожара усљед кога су оштећена два стана, а цијели објекат је остао без напајања електричном енергијом, највјероватније неисправне електроинсталације на бојлеру.
Директно повријеђених од ватре није било, али је током спасавања једногодишњег дјетета станар објекта скочио кроз прозор и задобио прелом ноге.
Станарка Лејла Османовић, самохрана мајка петоро дјеце чији је стан у потпуности изгорио, изјавила је да су породице остале без крова над главом и неопходне имовине, истакавши да је само захваљујући чињеници да се пожар десио током дана избјегнута већа трагедија.
Професионална ватрогасна јединица Брчко дистрикта током дана је имала чак пет интервенција.
Тачан узрок пожара у насељу Ивици и висина материјалне штете биће познати након завршетка увиђаја, преноси Срна.
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