Logo

Брчко: Пожар у објекту алтернативног смјештаја, изгорјела два стана

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 17:03

Коментари:

0
пожар ватра ватрогасци стан бака деда унуци
Фото: Pexel/ Bjørn Nielsen

У објекту алтернативног смјештаја за лица у стању социјалне потребе у брчанском насељу Ивици данас поподне избио је пожар у којем је причињена велика материјална штета, док је једно лице повријеђено током евакуације.

Према ријечима станара, ватру су прве примијетиле комшије, након чега је брзом интервенцијом Професионалне ватрогасне јединице Брчко дистрикта пожар локализован.

Незванично се наводи да су узрок пожара усљед кога су оштећена два стана, а цијели објекат је остао без напајања електричном енергијом, највјероватније неисправне електроинсталације на бојлеру.

Директно повријеђених од ватре није било, али је током спасавања једногодишњег дјетета станар објекта скочио кроз прозор и задобио прелом ноге.

Станарка Лејла Османовић, самохрана мајка петоро дјеце чији је стан у потпуности изгорио, изјавила је да су породице остале без крова над главом и неопходне имовине, истакавши да је само захваљујући чињеници да се пожар десио током дана избјегнута већа трагедија.

Професионална ватрогасна јединица Брчко дистрикта током дана је имала чак пет интервенција.

Тачан узрок пожара у насељу Ивици и висина материјалне штете биће познати након завршетка увиђаја, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Брчко

пожар

ватра

Ватрогасци

Коментари (0)

Више из рубрике

На подручју Требиња активно је неколико пожара, међу њима и на Зупцима, а који тренутно гаси 30 ватрогасаца уз помоћ Добровољних ватрогасних друштава

Градови и општине

Пожар на Зупцима, гаси 30 ватрогасаца са добровољним ватрогасним друштвима

1 ч

0
Иваница мјештанин Мандегања пожар

Градови и општине

Пожар у Бобовиштима, мјештани страхују да ће се проширити на далековод

2 ч

0
Ватрогасци у заштитној опреми гасе пожар на трави у шумском подручју, уз видљив дим.

Градови и општине

Нови пожар у Бихаћу пријети аеродрому

3 ч

0
Фочански ватрогасци добили вишенамјенску цистерну

Градови и општине

Фочански ватрогасци добили вишенамјенску цистерну

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

24

Најмање 40 дјеце настрадало приликом превртања брода у Нигерији

17

17

Дошли на одмор па их сачекао шок: Гдје је море?

17

11

Европска сила спрема војску од 460.000 људи! Да ли је Русија мета?

17

10

Центар дана, 20.08.2026.

17

06

Мађарска национална телевизија емитовала вијести након 44 дана прекида

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима