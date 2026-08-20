Шта се догађа у кориту ријеке Жељезнице? "Републичка инспекција да изађе на терен"

Аутор:АТВ редакција
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Републичка инспекција треба да изађе на терен и да утврди шта се догађа у кориту ријеке Жељезнице у Источној Илиџи, поручено је из СНСД-а Источне Илиџе
Предсједник ОО СНСД-а Источна Илиџа Небојша Шешлија наводи да грађевинске фирме у корито ријеке депонују грађевински отпад, који је потенцијално опасност за грађане.
“Уз корито ријеке Жељезнице на подручју мјеста Грлица и Крупац, првобитно се извлачи шљунак, затим се у та мјеста насипа грађевински отпад из читавог Сарајева”, наводи Шешлија, који је и одборник СНСД-а у Скупштини општине Источна Илиџа.
Шешлија наводи да проблем постоји откад је начелник Маринко Божовић преузео свој мандат и сматра да је Општина Источна Илиџа одговорна за то. Позивали су и градску и републичку инспекцију, али немају информације да ли је ишта урађено.
Контактирали смо и начелника Источне Илиџе, Маринка Божовића, који није желио коментарисати Шешлијине наводе.
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