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Шта се догађа у кориту ријеке Жељезнице? "Републичка инспекција да изађе на терен"

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 17:44

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Шта се догађа у кориту ријеке Жељезнице? "Републичка инспекција да изађе на терен"
Фото: Ustupljena fotografija

Републичка инспекција треба да изађе на терен и да утврди шта се догађа у кориту ријеке Жељезнице у Источној Илиџи, поручено је из СНСД-а Источне Илиџе

Предсједник ОО СНСД-а Источна Илиџа Небојша Шешлија наводи да грађевинске фирме у корито ријеке депонују грађевински отпад, који је потенцијално опасност за грађане.

“Уз корито ријеке Жељезнице на подручју мјеста Грлица и Крупац, првобитно се извлачи шљунак, затим се у та мјеста насипа грађевински отпад из читавог Сарајева”, наводи Шешлија, који је и одборник СНСД-а у Скупштини општине Источна Илиџа.

Шешлија наводи да проблем постоји откад је начелник Маринко Божовић преузео свој мандат и сматра да је Општина Источна Илиџа одговорна за то. Позивали су и градску и републичку инспекцију, али немају информације да ли је ишта урађено.

Контактирали смо и начелника Источне Илиџе, Маринка Божовића, који није желио коментарисати Шешлијине наводе.

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Тагови :

Источна Илиџа

СНСД

Маринко Божовић

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