Осјети се јак мирис паљевине: Дим се шири Бањалуком

Аутор:АТВ редакција
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Дим се тренутно шири Бањалуком, а у појединим дијеловима града осјети се јак мирис гарежи и паљевине.
Иако је на подручју Бањалуке било мјеста на којима је избила ватра, тренутно нема активних пожара, потврдили су бањалучки ватрогасци за АТВ.
"Сва ранија жаришта су угашена, али се дим и даље задржава у ваздуху и шири градом", речено је за АТВ.
Грађанима се, због непријатног мириса и смањене видљивости на појединим локацијама, савјетује опрез и избјегавање дужег боравка на отвореном уколико осјете тегобе због дима.
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