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Осјети се јак мирис паљевине: Дим се шири Бањалуком

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 18:08

Коментари:

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Осјети се јак мирис паљевине: Дим се шири Бањалуком
Фото: ATV

Дим се тренутно шири Бањалуком, а у појединим дијеловима града осјети се јак мирис гарежи и паљевине.

Иако је на подручју Бањалуке било мјеста на којима је избила ватра, тренутно нема активних пожара, потврдили су бањалучки ватрогасци за АТВ.

Бањалука
Бањалука
ATV

"Сва ранија жаришта су угашена, али се дим и даље задржава у ваздуху и шири градом", речено је за АТВ.

Бањалука
Бањалука
ATV

Грађанима се, због непријатног мириса и смањене видљивости на појединим локацијама, савјетује опрез и избјегавање дужег боравка на отвореном уколико осјете тегобе због дима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бања Лука

Ватрогасци Бањалука

пожар

дим

ваздух

Паљевина

Коментари (1)

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