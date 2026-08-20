Поново напади на Србе, поломљена и спомен-плоча на Пагу

Аутор:АТВ редакција
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„Нападнут Србин на Пагу“, „нападнути Срби на Пагу“, „четврти пут срушена спомен-плоча на Пагу“ – ово су само неки од новинских наслова који су ових дана доминирали у региону.
Срби су по обичају криви за све, па су тако Хрвати на Пагу из чиста мира ишли по Пагу и тражили Србе да их испребијају. Један инцидент може бити испад појединца или појединаца, али када се спомен-обиљежје жртвама руши изнова и изнова, тешко је говорити само о вандализму. То више личи на упорно бјежање од историје коју неко очигледно још не жели да види.
„У ували Слана је око 7 хиљада људи бачено у море а око 40 хиљада Срба је свеукупно страдало у злочину геноцида у НДХ са епицентром у Јадовну, и на то све Срби никада нису престали да буду прогањани у држави Хрватској ни сада“, рекао је , предсједник Скупштине Удружења „Јадовно 1941“, Данијел Симић.
Посебно је опасно када се мржња према Србима покушава представити као „провокација“, „навијање“ или обична туча. Ово више није случајност, сматра Саво Штрбац, већ је ово, како каже, укоријењена мржња према Србима, а највише забрињава да су нападачи млади људи.
„Тако се уче од малих ногу, од предшколског узраста, кроз цијело школовање, ти нови нараштаји у углавном те провокације и проблеме, овдје су исто напали двојицу држављана Србије, њихови вршњаци, који као што се каже ни једни ни други нису омирисали барут, ни рођени у вријеме деведесетих. Али та мржња је производ индоктринације. Ја ту омладину зовем друштвени производ са грешком“, рекао је директор Документационо-информационог центра „Веритас“, Саво Штрбац.
„ Најугроженији су људи из Србије зато што због карактеристичног екавског говора они буду одмах идентификовани и нападнути за разлику од нас чији говор не региструје црвену лампицу код хрватских насилника да би напали на Србе“, рекао је Симић.
А када се исто обиљежје руши четврти пут, поставља се питање ко заправо жели да се о тим жртвама ћути. Јер оно што се упорно покушава избрисати из камена не може се избрисати из памћења, става су у СУБНОР-у Републике Српске.
„ Хрватске власти морају под хитно да пронађу и најстроже казне вандале који су четврти пут полупали спомен-плочу у ували Слано на острву Паг на мјесту усташког логора из времена НДХ. Неприхватљиво је да Хрватска дозвољава да по четврти пут буде полупана спомен-плоча у ували Слано јер тиме, као чланица ЕУ, шаље поруку да се није суочила са ратном прошлошћу за вријеме НДХ и тадашњег усташког режима“, саопштио је СУБНОР Републике Српске.
Спомен-плоча која је постављена 1975. године, уништена почетком протеклог рата, те обнављана 2010. и 2013. године, али је оба пута била уништена. Плоча се може поново поставити, али ако се историја сваки пут изнова разбија заједно с њом, онда проблем није у камену, већ у друштву. А такво друштво, одавно показује сву своју мржњу према Србима.
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