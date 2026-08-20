Два мјесеца до почетка грејне сезоне – обезбијеђених енергената само до краја године

Аутор:Валерија Илић
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Два мјесеца је до почетка грејне сезоне у највећем граду Српске, а обезбијеђених енергената је само до краја текуће године.
Еко топлане Бањалука већ дужи период упозоравају надлежне органе Града Бањалука да постојећи финансијски оквир није довољан за дугорочну стабилност система.
Oбезбјеђивање енергента само је један сегмент припреме грeјне сезоне. За стабилно функционисање система неопходни су и благовремено сервисирање обавеза према добављачима и извођачима, као и реализација потребних ремонтних и реконструктивних захвата на дистрибутивној мрежи“, саопштиле су ЕКО Топлане Бањалука.
На проблем, кажу, упозоравају већ годинама. Због раста трошкова производње и пословања, као једно од могућих рјешења виде корекцију цијена гријања, али истичу да би финансијска помоћ или субвенције дале бржи ефекат.
Приједлогом повећања цијена колико толико желе да измире финансијске заостатке и очувају сигурност испоруке топлотне енергије.
„Само повећање цијена, то је један дужи процес, јер би нама онда по мало долазила средства, а ми смо сада у значајном заостатку са финансијским средствима и то нам не би помогло као што би нам помогло, ако би се ишло са неком помоћи топлани у виду гранта или субвенција“, рекао је члан Управног одбора Еко топлана Бањалука, Драгиша Зечевић, те додао:
„Дефинитивно, улазне цијене у Еко топлану су драстично скочиле, а производна цијена је и даље иста, ту разлику неко мора да надокнади, да ли ће се надокнадити из продајне цијене или субвенције, то је на Граду“.
Проблеми са којима се суочавају нису новонастали нити су Граду непознати. Еко топлане су са своје стране предузеле активности које су у њиховој надлежности. Представници Града истичу да је на Скупштини града усвојена могућност кредитирања. За сада само могућност без конкретних потеза на реконструкцији.
„Ви знате да је на самој скупштини усвојена могућност кредитирања од ЕБРД-а, односно да добијемо кредит за реконструисање мреже, то је нешто што је најважније тренутно и у суштини нешто што највише проблема доноси сами ти кварови и дотрајала мрежа тако да ту су значајна средства, када се онако прерачуна из еура 5 милиона кредита, два гранта, тако да ту има новца довољно да се то све одради“, поручила је градски менаџер, Мирна Савић Бањац.
Али се још ништа не ради. Потребно је што прије дјеловати, упозорава и Игор Мандић, одборник у Скупштини града.
„Мислим да треба да се уради једна суштинска ревизија и анализа пословања, суштински проблем није само лоша економска ситуација у топлани, проблем су огромни економски губици на вреловоду који се мјере стотинама кубика вреле воде на дневној основи“, рекао је одборник Листе за правду и ред у Скупштини града Бањалука, Игор Мандић, те додао:
„Повећање цијена је једна сигурно непопуларна мјера и у временима економске кризе, инфлације као што је сад, мислим да то није добра опција, треба размотрити све друге опције, да ли град може субвенционисати ЕКО Топлане из својих фондова, односно буџета“.
Хоће ли рјешење бити субвенција, кредитна средства или повећање цијена гријања, за сада нема коначног одговора. Оно што је сигурно јесте да ће одлуке које буду донесене у наредном периоду директно утицати на пословање Еко топлана и на кориснике система даљинског гријања.
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