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Огласили се бањалучки ватрогасци, полиција трага за "паметњаковићима који су палили бакар"

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 19:13

Коментари:

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Огласили се бањалучки ватрогасци, полиција трага за "паметњаковићима који су палили бакар"
Фото: Ustupljena fotografija

Полиција је обавјештена и трага за "паметњаковићима" који су код Делте у Бањалуци данас "палили бакар", саопштено је из Ватрогасно-спасилачка бригада Бањалука.

"Овакав ризичан дан, а они паметњаковићи пале "бакар", шта паметно рећи на овакав безобразлук, неодговорност и бахатост. Локација је језеро код Делте, усликани су и обавјештена је полиција која је потрази за овим", наводе бањалучки ватрогасци.

Како смо раније писали, у близини Делте у Бањалуци данас око 18 часова забиљежено је паљење каблова како би се из њих издвојио бакар, што представља озбиљну опасност од ширења ватре и изазивања пожара.

Паљење бакра

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Палили каблове код Делте у Бањалуци: Дим се шири, опасност од пожара велика

"Према фотографији коју је уступио грађанин, на лице мјеста је довезен комби, након чега је отпад запаљен.

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С обзиром на суво земљиште и вјетар, овакво паљење представља озбиљну опасност од ширења ватре и изазивања пожара", рекли су бањалучки ватрогасци за АТВ.

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Тагови :

секундарне сировине

Бањалука

пожар

Делта Бањалука

палили бакар

Коментари (2)

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