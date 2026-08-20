Огласили се бањалучки ватрогасци, полиција трага за "паметњаковићима који су палили бакар"

Аутор:АТВ редакција
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Полиција је обавјештена и трага за "паметњаковићима" који су код Делте у Бањалуци данас "палили бакар", саопштено је из Ватрогасно-спасилачка бригада Бањалука.
"Овакав ризичан дан, а они паметњаковићи пале "бакар", шта паметно рећи на овакав безобразлук, неодговорност и бахатост. Локација је језеро код Делте, усликани су и обавјештена је полиција која је потрази за овим", наводе бањалучки ватрогасци.
Како смо раније писали, у близини Делте у Бањалуци данас око 18 часова забиљежено је паљење каблова како би се из њих издвојио бакар, што представља озбиљну опасност од ширења ватре и изазивања пожара.
Бања Лука
Палили каблове код Делте у Бањалуци: Дим се шири, опасност од пожара велика
"Према фотографији коју је уступио грађанин, на лице мјеста је довезен комби, након чега је отпад запаљен.
Бања Лука
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С обзиром на суво земљиште и вјетар, овакво паљење представља озбиљну опасност од ширења ватре и изазивања пожара", рекли су бањалучки ватрогасци за АТВ.
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