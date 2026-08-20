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Борац на далеком Исланду бије битку за европску јесен: Викингур посљедња препрека!

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 17:43

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Милош Јојић фудбалер Борца
Фото: ATV

Фудбалери бањалучког Борца вечерас од 20 часова на далеком Исланду јуре према Лиги конференције и европској јесени у првом мечу плеј-офа против Викингура.

Посљедња препрека ка уласку у Лигу конференција је Викингур, екипа против које је Борац већ играо у сјајној сезони прије двије године, када су стигли до осмине финала конференцијске Лиге.

„Очекује нас тешка и захтјевна утакмица. Добра екипа која игра доминантно на свом терену. Имао сам прилике прије двије године да играм на истом овом терену и било је јако тешко и неизвјесно до краја, међутим тада нас је ето срећа послужила и прошли смо и наредну рунду. Спремили смо се и добро одморили за утакмицу“, поручио је борчев Милош Јојић за АТВ.

Екипа Борца је јуче допутовала у Рејкјавик те је имала прилику привикнути се на другачије услове, посебно оне температурне.

Винко Мариновић
Винко Мариновић
ATV

„Јако квалитетна екипа и играју добро на свом терену. Гледали смо њихове утакмице и имали смо прилику одиграти овдје утакмицу те врло добро знамо шта нас чека“, рекао је Винко Мариновић, шеф Стручног штаба ФК Борац.

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Тагови :

Борац Викингур

Милош Јојић

Винко Мариновић

Црвено-плави

ФК Борац

Фудбал утакмица

Лига Конференција

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