Борац на далеком Исланду бије битку за европску јесен: Викингур посљедња препрека!

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Фудбалери бањалучког Борца вечерас од 20 часова на далеком Исланду јуре према Лиги конференције и европској јесени у првом мечу плеј-офа против Викингура.
Посљедња препрека ка уласку у Лигу конференција је Викингур, екипа против које је Борац већ играо у сјајној сезони прије двије године, када су стигли до осмине финала конференцијске Лиге.
„Очекује нас тешка и захтјевна утакмица. Добра екипа која игра доминантно на свом терену. Имао сам прилике прије двије године да играм на истом овом терену и било је јако тешко и неизвјесно до краја, међутим тада нас је ето срећа послужила и прошли смо и наредну рунду. Спремили смо се и добро одморили за утакмицу“, поручио је борчев Милош Јојић за АТВ.
Екипа Борца је јуче допутовала у Рејкјавик те је имала прилику привикнути се на другачије услове, посебно оне температурне.
„Јако квалитетна екипа и играју добро на свом терену. Гледали смо њихове утакмице и имали смо прилику одиграти овдје утакмицу те врло добро знамо шта нас чека“, рекао је Винко Мариновић, шеф Стручног штаба ФК Борац.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Фудбал
5 ч0
Фудбал
9 ч0
Фудбал
22 ч0
Фудбал
1 д0
Најновије
Најчитаније
20
26
20
16
20
02
19
57
19
49
Тренутно на програму