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Затворен стадион: Огласио се Борац пред меч са Челиком

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 14:57

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ФК Борац
Фото: АТВ

Бањалучани потврдили да ће наредни првенствени меч на Градском стадиону играти без присуства публике.

Предстојећи првенствени меч Борац – Челик биће одигран без присуства публике, а о одлуци Фудбалског савеза БиХ огласио се и клуб са Градског стадиона.У званичном саопштењу потврђено је да на сусрету трећег кола Премијер лиге БиХ, 23. августа од 18.30, неће бити могуће присуство гледалаца.

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"Фудбалски клуб Борац Бањалука обавјештава јавност да ће, због дисциплинске казне коју је изрекао Фудбалски савез Босне и Херцеговине, утакмица 3. кола ВВин Лиге БиХ, у којој дочекујемо НК Челик, бити одиграна без присуства публике. Наведена дисциплинска мјера изречена је након утакмице 1. кола ВВин Лиге БиХ, а у складу са одлуком надлежних органа Фудбалског савеза БиХ, стадион ће за предстојећу утакмицу бити затворен за гледаоце. Овом приликом желимо да апелујемо на све наше навијаче да и у будућности наставе пружати снажну подршку нашем клубу, уз фер и спортско навијање, у складу са свим правилима и прописима. Захваљујемо се нашим навијачима на разумијевању и подршци, уз увјерење да ће Борац у наредним утакмицама поново имати снажну подршку својих вјерних навијача са трибина", саопштено је из бањалучког клуба.

Подсјетимо, осим затварања трибина, “дисциплини” ФС БиХ казнили су Борац и новчано, тако да ће Бањалучани у касу Савеза морати да уплате 5.000 КМ.

(Мондо)

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Тагови :

ФК Борац

Бањалука

Премијер лига БиХ

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