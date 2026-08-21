Прочитајте ову бесједу! Славимо Светог Емилијана Исповедника

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква и њени вјерници данас обиљежавају Светог Емилијана Исповедника.
Свети Емилијан Исповедник епскоп Кизички епископовао је у Кизику за вријеме опаког цара Лава Јерменина, иконоборца. Пошто није хтео да се покори царевим одлукама о уклањању икона из цркава, заједно с другим православним епископима био је послат у изгнанство. У изгнанству је провео пет година, трпећи многа страдања и понижења због вере у Христа. Упокојио се 820. године и преселио у небески живот међу светитеље.
Обичаји везани за овог светитеља нису масовно распрострањени као за неке друге празнике, али се у православним домовима који славе овог светитеља као крсну славу, или га посебно поштују, обележавају празничном литургијом, некоме је данас и крсна слава, али молитва и пост су такође део обичаја који поједини верници поштују.
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Ратови међу хришћанским народима нису исто што и ратови међу незнабошцима. Незнабошци су ратовали с поносом, хришћани ратују са стидом. Незнабожачке вјере населиле су своје небо само ратницима, хришћанска вера обећава небо светитељима.
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Као што хришћани понављају, по слабости, и друге неке грехе незнабожачке, тако понављају и гријех ратовања. Но Бог испитује срца и зна, с каквим настројењем незнабошци греше, а с каквим хришћани.
Одрицали су Христа фарисеји, одрекао Га се и Петар. Но фарисеји су Га одрицали са злобом непокајаном, а Петар Га се одрекао са стидом, и опет Га признао с покајањем.
Но шта да кажемо, браћо, о мачевима и копљима страсти, којима убијамо душе своје и душе својих ближњих? О кад би расковали те мачеве у раонике, да дубоко оремо душе и сијемо благородно сјеме мира Христова у себи! И кад би расковали та копља у српове, да жањемо коров у душама и спаљујемо! Тада би се мир Христов водворио у душама свију нас, као што се водворио у душама светитеља. Ко би онда и помислио на рат против сусједа, и народа сусједних?
(Информер)
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