Минић: Европска јесен је надомак Платонове

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић честитао је вечерас фудбалерима бањалучког Борца на побједи против Викингура у Рејкјавику истичући да је европска јесен надомак Платонове.
- Црвено-плави, велико браво! Показали сте карактер, борбеност и квалитет и још једном обрадовали све навијаче - навео је Минић на друштвеним мрежама.
Минић је навео да република Српска и Бањалука вјерују у Борац.
- Вјерујемо у вас да ћете и у реваншу, пред крцатим стадионом, пружити још једну сјајну партију и направити корак ка новом европском успјеху, да европске мечеве гледамо у Републици Српској. Срећно, момци - истакао је Минић.
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