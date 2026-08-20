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Минић: Европска јесен је надомак Платонове

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 23:03

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Саво Минић
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић честитао је вечерас фудбалерима бањалучког Борца на побједи против Викингура у Рејкјавику истичући да је европска јесен надомак Платонове.

- Црвено-плави, велико браво! Показали сте карактер, борбеност и квалитет и још једном обрадовали све навијаче - навео је Минић на друштвеним мрежама.

Минић је навео да република Српска и Бањалука вјерују у Борац.

- Вјерујемо у вас да ћете и у реваншу, пред крцатим стадионом, пружити још једну сјајну партију и направити корак ка новом европском успјеху, да европске мечеве гледамо у Републици Српској. Срећно, момци - истакао је Минић.

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Тагови :

Саво Минић

ФК Борац

Лига Конференција

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