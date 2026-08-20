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Снимак разљутио многе: Ухватио Александру Пријовић и не пушта, могла да падне са бине

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 22:46

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Снимак разљутио многе: Ухватио Александру Пријовић и не пушта, могла да падне са бине

Александра Пријовић је наступала у Хрватској гдје су је у пуном клубу дочекали фанови који су углас с њом пјевали нове и старе хитове.

Ипак, снимак који је завршио на мрежама и изазвао највише пажње, настао је када је Александра ријешила да се поздрави с мушкарцем који је све вријеме држао испружене руке ка њој.

Александра је радо пришла и пружила руку, показавши ипак да је далеко од бине и да не може да се толико нагне, али то њега није спречило, па је повукао пјевачицу која је морала да чучне како не би пала с бине.

Прија ниједног тренутка није скидала осмијех с лица, а након што ју је обожаватељ пољубио у главу, наставила је с пјесмом.

@llarraa._ #aleksandraprijovic #fyp #koncert #balkantiktok #uzivo ♬ izvorni zvuk - llarraa._

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Тагови :

Александра Пријовић

Пјевачица

Хрватска

наступ

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