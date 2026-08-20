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Роналдињо игра утакмицу након 11 година!

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 21:54

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Бивши бразилски фудбалер Роналдињо посматрао је утакмицу Групе Ц Свјетског првенства између Бразила и Хаитија у Филаделфији, у петак, 19. јуна 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Petr David Josek

Бразилска фудбалска легенда Роналдињо враћа се фудбалу 11 година након пензионисања са циљем да постигне посљедњи гол у каријери, пренијела је италијанска телевизија "Фудбал Те-Ве".

Роналдињо де Асис Мореира, освајач два Фифина признања за играча године и Златне лопте, потписао је уговор са Равеном из Италије, клубом из трећег ранга такмичења Серије Це.

"Одиграће једну утакмицу у нади да ће са нама постићи посљедњи гол у каријери", рекао је директор власничке групе клуба Ињацио Ћипријани.

Роналдињо би требало да наступи у утакмици првог кола против Ређане у понедјељак у 21.00 час, преноси Срна.

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Тагови :

Роналдињо

Бразил

Фудбал утакмица

ФИФА

Златна лопта

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