Роналдињо игра утакмицу након 11 година!

Аутор:АТВ редакција
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Бразилска фудбалска легенда Роналдињо враћа се фудбалу 11 година након пензионисања са циљем да постигне посљедњи гол у каријери, пренијела је италијанска телевизија "Фудбал Те-Ве".
Роналдињо де Асис Мореира, освајач два Фифина признања за играча године и Златне лопте, потписао је уговор са Равеном из Италије, клубом из трећег ранга такмичења Серије Це.
"Одиграће једну утакмицу у нади да ће са нама постићи посљедњи гол у каријери", рекао је директор власничке групе клуба Ињацио Ћипријани.
Роналдињо би требало да наступи у утакмици првог кола против Ређане у понедјељак у 21.00 час, преноси Срна.
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