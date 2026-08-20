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Сјајан гест навијача Хетафеа: Скандирали Косово - Србија, Гробари им се поклонили

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 21:18

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Сјајан гест навијача Хетафеа: Скандирали Косово - Србија, Гробари им се поклонили
Фото: Instagram / Telegraf sport

Фудбалери Партизана у Шпанији играју прву утакмицу плеј-офа квалификација за Лигу конференције против Хетафеа, у којој се тражи позитиван резултат пред реванш у Београду.

Навијачи домаће екипе нису напунили трибине, неколико хиљада људи налази се на стадиону "Колисеум", а ту је и пар стотина ватрених навијача српског клуба.

Посетиоци и навијачи домаће екипе максимално су испоштовали црно-бијеле, али и Србију генерално.

Наиме, Шпанци су на трибинама скандирали "Косово - Србија" и тако показали свој став по овом питању.

Познато је да Шпанија није признала независност окупиране српске јужне покрајине и потез навијача Хетафеа лијеп је показатељ како Шпанци гледају на то питање.

Гробари су овај потез испратили са одобравањем.

(Телеграф)

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Тагови :

ФК Партизан

Косово и Метохија

Шпанија

Навијачи

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