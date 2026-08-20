Сјајан гест навијача Хетафеа: Скандирали Косово - Србија, Гробари им се поклонили

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Фудбалери Партизана у Шпанији играју прву утакмицу плеј-офа квалификација за Лигу конференције против Хетафеа, у којој се тражи позитиван резултат пред реванш у Београду.
Навијачи домаће екипе нису напунили трибине, неколико хиљада људи налази се на стадиону "Колисеум", а ту је и пар стотина ватрених навијача српског клуба.
Посетиоци и навијачи домаће екипе максимално су испоштовали црно-бијеле, али и Србију генерално.
Наиме, Шпанци су на трибинама скандирали "Косово - Србија" и тако показали свој став по овом питању.
Познато је да Шпанија није признала независност окупиране српске јужне покрајине и потез навијача Хетафеа лијеп је показатељ како Шпанци гледају на то питање.
Гробари су овај потез испратили са одобравањем.
(Телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Фудбал
4 ч3
Фудбал
5 ч0
Фудбал
8 ч0
Фудбал
12 ч0
Најновије
Најчитаније
23
08
23
03
22
57
22
46
22
32
Тренутно на програму