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Меч на Исланду: Почела утакмица између Борца и Викингура

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026
19:06=>20:32

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Мрежа гола, кроз коју се виде фудбалери Борца.
Фото: АТВ

Фудбалери Борца од 20 часова гостују Викингуру у првој утакмици плеј-офа за улазак у Лигу конференција,.

УЖИВО:

15' Имали су домаћини добру шансу. Трандарсон је шутирао главом, али је био непрецизан.

10' Није било превише узбуђења на почетку меча. Борац је имао обећавајући напад, али је Савић био у офсајду.

1' Почео је меч на Исланду.

Меч још није почео. Због гужве у саобраћају фудбалери Борца касне са доласком на стадион, па је због тога почетак меча помјерен за 15 минута.

За Борац ће од прве минуте кренути: Јуркас, Јакшић, Каролина, Мајерс, Херера, Андерсон Есити, Хирош, Јојић, Хреља, Савић и Јуричић.

За екипу са Исланда наступиће: Фредриксон, Гунарсон, Екрот, Ватнхамар, Гудјонсон, Андрасон, Сигурдсон, Тордарсон, Финбогасон, Трандарсон, Хансен.

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Тагови :

ФК Борац

Лига Конференција

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