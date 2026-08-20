Меч на Исланду: Почела утакмица између Борца и Викингура

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери Борца од 20 часова гостују Викингуру у првој утакмици плеј-офа за улазак у Лигу конференција,.
УЖИВО:
15' Имали су домаћини добру шансу. Трандарсон је шутирао главом, али је био непрецизан.
10' Није било превише узбуђења на почетку меча. Борац је имао обећавајући напад, али је Савић био у офсајду.
1' Почео је меч на Исланду.
Меч још није почео. Због гужве у саобраћају фудбалери Борца касне са доласком на стадион, па је због тога почетак меча помјерен за 15 минута.
За Борац ће од прве минуте кренути: Јуркас, Јакшић, Каролина, Мајерс, Херера, Андерсон Есити, Хирош, Јојић, Хреља, Савић и Јуричић.
За екипу са Исланда наступиће: Фредриксон, Гунарсон, Екрот, Ватнхамар, Гудјонсон, Андрасон, Сигурдсон, Тордарсон, Финбогасон, Трандарсон, Хансен.
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