Цвијановић: Бањалука и Република Српска поносни на "Борац"

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић честитала је играчима и стручном штабу Фудбалског клуба "Борац" на одличној утакмици у Рејкјавику и важној побједи против домаћег "Викингура".
"Тријумф у Рејкјавику! Браво за `Борац`! Честитке играчима и стручном штабу на одличној утакмици и важној побједи на европској позорници. Са великим оптимизмом и вјером у ове момке чекамо реванш на Градском стадиону!", написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи "Икс".
Фудбал
Борац славио на Исланду, у Бањалуку носе два гола предности
Она је нагласила да су Бањалука и Република Српска поносни на "Борац".
Фудбалери бањалучког "Борца" савладали су вечерас у Рејкјавику домаћу екипу "Викингура" са 3:1 у првом сусрету плеј-офа за Лигу конференција.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Фудбал
1 ч0
Фудбал
1 ч0
Фудбал
1 ч0
Фудбал
4 ч3
Најновије
Најчитаније
23
08
23
03
22
57
22
46
22
32
Тренутно на програму