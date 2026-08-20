Градоначелник забранио бицикле у центру након што га је један ударио

Аутор:АТВ редакција
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Градоначелник италијанског града Комо Алесандро Рапинезе забранио је бицикле на главним градским улицама, након што га је један од њих ударио, јављају италијански медији.
"Оптужен сам да сам предузео ову мјеру зато што ме је ударио електрични бицикл. То је истина. Људи поступају на основу сопствених искустава, а ја сам лично осјетио како је када те ударе ове звијери", рекао је Рапинезе за "Стампу".
Према његовим ријечима, забрана ће се односити на око 30 улица у центру града на бицикле и електричне бицикле, укључујући и оне које користе курири за доставу, преноси Танјуг.
Према писању италијанских медија, бициклисти намјеравају да одрже протестне вожње.
Забрана вожње бицикала у центру Кома ступа на снагу у септембру.
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