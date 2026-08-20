Канађанин остао без текста у српској кафани: "Ово нисам доживио ни у једној земљи"

Аутор:АТВ редакција
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Један туриста из Канаде подијелио је на друштвеним мрежама своје предивно искуство из Србије које свједочи о невјероватној непосредности, гостопримство и топлини нашег народа.
Његова прича о случајном сусрету у једном ресторану показује зашто странци из Србије носе најљепше успомене.
Како је испричао у свом видеу, док је боравио у Србији, отишао је у ресторан на оброк. Убрзо је за суседни сто сјео један младић. Када је Канађанин завршио са јелом, младић му се спонтано обратио и упитао га одакле долази.
Након што је одговорио да је из Канаде, услиједило је питање које је овог туристу оставило без текста.
"Рекао ми је: 'Нешто прелијепо ми се дешава и желим то да прославим са неким. Жена ми је у болници, порађа се, то нам је прво дијете и јако сам узбуђен. Да ли можемо да попијемо по једну", препричао је одушевљени Канађанин.
@beyondtheclue_ HEY SERBIA 🇷🇸 I love the love. Much appreciated! and to my new friend all the best on the baby boy! #serbia #belgrade #serbiatiktok #traveltiktok ♬ vlog, chill out, calm daily life(1370843) - SUNNY HOOD STUDIO
Овај спонтани гест је на странца оставио дубок траг. Како наводи, наздравили су, размијенили имена, а новопечени отац га је том приликом запратио и на друштвеној мрежи ТикТок.
Канађанин је истакао да му овакав срдачан поздрав и исказано поштовање представљају огромну ствар, нарочито када то упореди са својим туристичким искуствима из других земаља.
Дирнут овим догађајем, поручио је да изузетно цијени Србе и њихове коментаре подршке.
На крају своје приче, овај пријатно изненађени туриста дао је једно обећање – након овако лијепог искуства и дочека, сасвим је сигуран да ће се у Србију ускоро поново вратити.
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