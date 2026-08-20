Додик: "Борац" високо подигао заставу Бањалуке и Републике Српске

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик честитао је вечерас Фудбалском клубу "Борац" на великој побједи против "Викингура" у Рејкјавику и још једном великом кораку ка европском подвигу.
"На далеком сјеверу Европе, `Борац` је високо подигао заставу Бањалуке и Републике Српске и показао карактер, квалитет и побједнички дух који нас све чини поносним. Браво за играче, стручни штаб и управу. Само тако даље - храбро, достојанствено и побједнички. Ај, Борац, живјела Српска!", навео је Додик на "Иксу".
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Фудбалери бањалучког "Борца" савладали су вечерас у Рејкјавику домаћу екипу "Викингура" са 3:1 у првом сусрету плеј-офа за Лигу конференција.
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