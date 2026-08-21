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Земљотрес у Србији, затресло се у овом граду

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Аутор:

АТВ редакција
21.08.2026 07:12

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Земљотрес у Србији, затресло се у овом граду
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Земљотрес јачине 3 степена Рихтера погодио је током ноћи Србију, извјестио је Републички сеизмолошки завод Србије.

Према информацијама, потрес се догодио око два сата ујутру у Новом Пазару.

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На основу расположивих координата, епицентар је детектован на дубини од два километра на самом ободу града.

С обзиром на назначену јачину, мала је вјероватноћа да је земљотрес изазвао неку материјалну штету, али у овом моменту нема јасних информација о томе.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Земљотрес

Нови Пазар

Србија

потрес

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