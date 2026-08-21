Земљотрес у Србији, затресло се у овом граду

Аутор:АТВ редакција
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Земљотрес јачине 3 степена Рихтера погодио је током ноћи Србију, извјестио је Републички сеизмолошки завод Србије.
Према информацијама, потрес се догодио око два сата ујутру у Новом Пазару.
Србија
У саобраћајној несрећи повријеђено двогодишње дијете
На основу расположивих координата, епицентар је детектован на дубини од два километра на самом ободу града.
С обзиром на назначену јачину, мала је вјероватноћа да је земљотрес изазвао неку материјалну штету, али у овом моменту нема јасних информација о томе.
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