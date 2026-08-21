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Никола (20) показао средњи прст полицијском ауту и пустио реп пјесму, па завршио на суду

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Аутор:

АТВ редакција
21.08.2026 07:22

Коментари:

4
Никола (20) показао средњи прст полицијском ауту и пустио реп пјесму, па завршио на суду
Фото: Tanjug/Hina/Siniša Kalajdžija

Никола (20) проглашен је кривим и кажњен након што је на Инстаграму објавио фотографију на којој позира испред полицијског аутомобила.

Инцидент се догодио око поднева у једном селу у близини Иванеца. Према наводима из пресуде, Никола је на Инстаграм сторију објавио фотографију "себе у ставу чучња уз подизање средњих прстију с обје руке испред службеног полицијског возила с јасно истакнутим полицијским обиљежјима".

Уз фотографију је поставио пјесму "Хрватска полиција" реп извођача Г7, чији текст, према оцјени судије, вријеђа и омаловажава полицију. Тиме је, како се наводи у пресуди, додатно исказао негативан став према полицији и полицијским службеницима. У рефрену пјесме стоји: "Хрватска полиција то је највећа мафија, Хрватска полиција мито и корупција".

Према пресуди, Никола је на тај начин омаловажавао државни орган приликом вршења службе или у вези с вршењем службе.

Као доказ је коришћена фотографија приложена спису, на којој се јасно виде регистарске ознаке службеног возила МУП-а које користе полицијски службеници Полицијске станице Иванец.

Никола је кажњен са 600 евра, а дужан је да плати и 30 евра трошкова поступка. Пресуда још није правоснажна и на њу је могуће уложити жалбу, преноси Даница.хр.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Средњи прст

Хрватска

Полиција

Казна

Коментари (4)

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