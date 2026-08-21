Никола (20) показао средњи прст полицијском ауту и пустио реп пјесму, па завршио на суду

Аутор:АТВ редакција
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Никола (20) проглашен је кривим и кажњен након што је на Инстаграму објавио фотографију на којој позира испред полицијског аутомобила.
Инцидент се догодио око поднева у једном селу у близини Иванеца. Према наводима из пресуде, Никола је на Инстаграм сторију објавио фотографију "себе у ставу чучња уз подизање средњих прстију с обје руке испред службеног полицијског возила с јасно истакнутим полицијским обиљежјима".
Уз фотографију је поставио пјесму "Хрватска полиција" реп извођача Г7, чији текст, према оцјени судије, вријеђа и омаловажава полицију. Тиме је, како се наводи у пресуди, додатно исказао негативан став према полицији и полицијским службеницима. У рефрену пјесме стоји: "Хрватска полиција то је највећа мафија, Хрватска полиција мито и корупција".
Према пресуди, Никола је на тај начин омаловажавао државни орган приликом вршења службе или у вези с вршењем службе.
Као доказ је коришћена фотографија приложена спису, на којој се јасно виде регистарске ознаке службеног возила МУП-а које користе полицијски службеници Полицијске станице Иванец.
Никола је кажњен са 600 евра, а дужан је да плати и 30 евра трошкова поступка. Пресуда још није правоснажна и на њу је могуће уложити жалбу, преноси Даница.хр.
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