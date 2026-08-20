Електрана ''Кршко'' ради пуно снагом након побољшања метеоролошких услова

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Нуклеарна електрана "Кршко" поново ради пуном снагом, након што је дошло до побољшања метеоролошких услова, ниже температуре ваздуха и ријечних вода.
Снага реактора је у уторак, 18. августа, повећана на 100 одсто.
Друштво
Стиже "временска бомба": Издато упозорење за ове дијелове БиХ
"Током рада се пуном снагом, ради поштовања еколошких ограничења, и даље користи цјелокупни систем расхладних торњева, чиме се смањује потреба за кориштењем воде из ријеке Саве за хлађење у терцијарном кругу електране", истакли су из ове нуклеарке.
Нуклеарна електрана "Кршко" је 6. августа смањила снагу електране на 80 одсто, а након првог побољшања метеоролошких услова, упетка, 14. августа, повећала је на 90 одсто.
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
3 ч0
Регион
4 ч0
Регион
4 ч0
Регион
7 ч0
Најновије
Најчитаније
17
24
17
17
17
11
17
10
17
06
Тренутно на програму