Електрана ''Кршко'' ради пуно снагом након побољшања метеоролошких услова

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Нуклеарна електрана "Кршко" поново ради пуном снагом, након што је дошло до побољшања метеоролошких услова, ниже температуре ваздуха и ријечних вода.

Снага реактора је у уторак, 18. августа, повећана на 100 одсто. Друштво Стиже "временска бомба": Издато упозорење за ове дијелове БиХ "Током рада се пуном снагом, ради поштовања еколошких ограничења, и даље користи цјелокупни систем расхладних торњева, чиме се смањује потреба за кориштењем воде из ријеке Саве за хлађење у терцијарном кругу електране", истакли су из ове нуклеарке. Нуклеарна електрана "Кршко" је 6. августа смањила снагу електране на 80 одсто, а након првог побољшања метеоролошких услова, упетка, 14. августа, повећала је на 90 одсто. (Срна)

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