Logo

Електрана ''Кршко'' ради пуно снагом након побољшања метеоролошких услова

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 14:55

Коментари:

0
Pоглед на куле електране у силуети наспрам живописног заласка сунца изнад мирног језера.
Фото: Pexels

Нуклеарна електрана "Кршко" поново ради пуном снагом, након што је дошло до побољшања метеоролошких услова, ниже температуре ваздуха и ријечних вода.

Снага реактора је у уторак, 18. августа, повећана на 100 одсто.

Киша

Друштво

Стиже "временска бомба": Издато упозорење за ове дијелове БиХ

"Током рада се пуном снагом, ради поштовања еколошких ограничења, и даље користи цјелокупни систем расхладних торњева, чиме се смањује потреба за кориштењем воде из ријеке Саве за хлађење у терцијарном кругу електране", истакли су из ове нуклеарке.

Нуклеарна електрана "Кршко" је 6. августа смањила снагу електране на 80 одсто, а након првог побољшања метеоролошких услова, упетка, 14. августа, повећала је на 90 одсто.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Словенија

нуклеарна електрана

Кршко

Коментари (0)

Прочитајте више

Посјечена стабла у центру Бањалуке

Бања Лука

Посјечена стабла у центру Бањалуке

3 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Ова три знака чека судбински преокрет: Проблеми са новцем постају прошлост

3 ч

0
Влада Републике Српске је највиши орган извршне власти у Републици Српској.

Република Српска

Министарство расписало два конкурса, додјељује се 115 хиљада КМ

3 ч

0
Аутомеханичар поправља ауто.

Регион

Поправљао аутомобил и погинуо у дворишту куће

3 ч

0

Више из рубрике

Аутомеханичар поправља ауто.

Регион

Поправљао аутомобил и погинуо у дворишту куће

3 ч

0
Радоје Звицер, потјерница, кавачки клан

Регион

Полиција је управо понудила пола милиона евра за информације које воде до најтраженијег балканског бјегунца

4 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Тешко повријеђено двоје малољетне дјеце: Возач заспао за воланом

4 ч

0
Саобраћајна гужва, Приказано више возила која се крећупо цести.

Регион

Модерни систем направио хаос на граници: Чека се сатима, казне и до 300 евра

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

24

Најмање 40 дјеце настрадало приликом превртања брода у Нигерији

17

17

Дошли на одмор па их сачекао шок: Гдје је море?

17

11

Европска сила спрема војску од 460.000 људи! Да ли је Русија мета?

17

10

Центар дана, 20.08.2026.

17

06

Мађарска национална телевизија емитовала вијести након 44 дана прекида

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима