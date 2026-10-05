Суђење Шакићу: Тужилаштво открило како су идентификовани корисници ”Скај” апликације

Аутор:Огњен Матавуљ
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Синиша Шакић, оптужени за тешко убиство Славише Ћулума, идентификован је као корисник ”Скај” апликације на основу IMEI броја мобилног телефона који је од њега одузет.
То је на наставку суђења у Окружном суду у Бањалуци рекла републички тужилац Сњежана Петковић наводећи да се исти IMEI број појављује у подацима из ”Скај” апликације.
Податке је у судници презентовао полицијски службеник Синиша Грумић који је рекао да је IMEI број садржан у материјалу везаном за ”Скај” апликацију, који је достављен из Француске. На питање судског вијећа Петковићева је навела да одузети телефон, са тим IMEI бројем, није било могуће повезати са ”Скај” апликацијом, јер је фабрички ресетован.
Око IMEI броја у судници је вођена велика полемика. Шакићев бранилац Жељко Шурлан тврди да ”Скај” апликација није чувала идентификационе податке као што су IMEI број, геолокација и друго и да је то видљиво из докумената који су достављени од француског суда.
Идентитети Миливоја и Душана Ловреновић, Јована Јошила и Миле Росића утврђени су на основу размјењеног садржаја на ”Скају”, односно активности које су помињали у порукама попут преласка границе у одређено вријеме, својих рођендана, адреса и других информација. Те поруке су презентоване у судници, као и комуникација за коју тужилаштво тврди да се одвијала између Шакића и Миле Росића 24. априла 2020. године.
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У порукама се наводи: ”Чекамо”, ”били смо му синоћ пред кућом”, ”има неки црвени голф 5”, ”чекамо да видимо да ли је он”. Уз поруке, приказана је и фотографија коју су размијенили за коју тужилаштво тврди да је фотографија ”лица мјеста извршења кривичног дјела”, односно мјеста убиства Славише Ћулума.
Шакићев бранилац Жељко Шурлан више пута је на данашњем рочишту приговарао садржају, наводећи да су тужилачки подаци из ”Скаја” непотпуни и непоуздани, да недостаје више од 300.000 порука, те да се манипулисало табелама у којима је садржај презентован.
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”Евидентно је да је у ексел табелама, које су нама презентоване, неко нешто пробирао”, рекао је Шурлан.
Славиша Ћулум убијен је хицима из аутоматске пушке 15. маја 2000. године у Драгочају код Бањалуке. Оптужница против Шакића подигнута је у марту 2021. године. Првостепеном пресудом из септембра 2023. године Шакић је ослобођен оптужбе, али је ту пресуду укинуо Врховни суд Републике Српске и предмет вратио на поновно суђење.
Оптужницом, Шакићу се на терет ставља да је заједно и у договору са непознатом особом набавио мотоцикл, који је кориштен за ”извиђање" терена, те аутоматско оружје и муницију којим ће извршити злочин. На путу у Драгочају поред локалног пута прилагодили су двије локације на којима су поломили гране и маскирали мотоцикл.
Ћулума су чекали у засједи и када је наишао путем према његовом ”голфу 6” испалили су 22 хица из два аутоматска оружја. Више пута је погођен и на мјесту је остао мртав. Убице су побјегле мотоциклом, који током истраге није пронађен, као ни оружје којим је убијен.
Током поновљеног суђења тужилаштво је открило да због убиства Ћулума воде и другу истрагу којом су обухваћени Јован Јошило, Миливоје и Душан Ловреновић, Миле Росић, Томислав Петровић, Предраг Петковић и Дарио Јекић.
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