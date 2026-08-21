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Данас би српски љекар требало да прегледа генерала Младића

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Аутор:

АТВ редакција
21.08.2026 07:22

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Ратко Младић
Фото: Таnjug/Jerry Lampen/Pool via AP, File

Здравствено стање генерала Војске Републике Српске Ратка Младића изузетно је тешко. Породица страхује да му је преостало веома мало времена.

Данас би, како је најављено, генерала Младића требало да прегледа српски љекар.

Потом ће породица бити омогућено да га поново види. Поново стиже и захтјев да се генералу Младићу омогући лијечење у Србији или Републици Српској.

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Тагови :

Ратко Младић

Хашки суд

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