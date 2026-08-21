Данас би српски љекар требало да прегледа генерала Младића

Аутор:АТВ редакција
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Здравствено стање генерала Војске Републике Српске Ратка Младића изузетно је тешко. Породица страхује да му је преостало веома мало времена.
Данас би, како је најављено, генерала Младића требало да прегледа српски љекар.
Потом ће породица бити омогућено да га поново види. Поново стиже и захтјев да се генералу Младићу омогући лијечење у Србији или Републици Српској.
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