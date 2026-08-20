Треба ли Републици Српској министарство економије?

Аутор:Бранка Дакић
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Влада Републике Српске могла би бити реконструисана и проширена. И то на приједлог премијера, који каже да озбиљно размишља о томе да предложи нови Закон о Влади. Могли бисмо добити и ново министарство.
„Сматрам да треба да имамо и министарство економије. Ја сам, прије него што сам кренуо овамо, имао четири блиц састанка са инвеститорима потенцијалним у Републику Српску“, рекао је предсједник Владе Републике Српске, Саво Минић.
Ту идеју подржавају и привредници. Министарство економије имало би неколико ресора, чији би циљ био рад на развоју Републике Српске у свим сегментима који доносе новац.
„Неке од најважнијих активности овог новог Министарства, уколико га буде требало би бити и технолошки развој, јер без технолошког развоја немао развоја привреде. Наравно, не мање битан ресор који би се требао појавити је економска сарадња са свијетом да на један бољи и интензивнији начин покушамо довести стране инвеститоре“, рекао је потпредсједник Уније послодаваца Републике Српске, Саша Тривић.
Министарство економије никако не би требало да буде ресор за прикупљање статистичких података, већ би требало озбиљно да ради на јачању економије Српске.
„Већ постоји Министарство предузетништва. То министарство треба да се утопи у то ново министарство, јер је развој предузетништва тек један од инструмената за развој економије. Ово би било министарство на вишем нивоу, али надам се да неће бити само ради бирократије, него да ће бити снажан инструмент развоја економије Републике Српске“, рекао је члан Савјета за развој Републике Српске, Марко Ђого.
Немају ништа против ни у Савезу синдиката Републике Српске. Међутим, и они имају своје приједлоге. Већ годинама инсистирају да Министарство рада буде самостално. И то је, сматрају, начин да се кроз додатна запошљавања и задржавање радника ради на јачању економије.
„Ми цијенимо да од рада зависи све. Зависи и реализација пензионо-инвалидског осигурања, дизање економије, инфлација и БДП“, рекао је генерални секретар Савеза синдиката Републике Српске, Данко Ружичић.
Приједлог усвајања новог Закона о Влади још није стигао у Народну скупштину, али први човјек Парламента каже да је спреман за посебну сједницу.
„Да будем искрен, сигурно ће бити тешко до краја мандата, али није немогуће. Ми смо у режиму љетне паузе, али увијек смо спремни за посебну сједницу“, рекао је предсједник Народне скупштине Републике Српске, Ненад Стевандић.
Влада Српске тренутно броји 16 министарстава. Ако Народна скупштина одлучи да повећа њихов број, осим усвајања новог Закона, мораће се мијењати национални баланс у погледу заступљености конститутивних народа.
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