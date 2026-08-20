Милан Кнежевић тврди: Премијер Црне Горе Милојко Спајић је резервиста Војске Србије

Аутор:АТВ редакција
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Лидер Демократске народне партије Црне Горе Милан Кнежевић показао је данас на конференцији за новинаре три документа који указују да је актуелни премијер Црне Горе Милојко Спајић припадник резервног састава Војске Србије са пребивалиштем на београдској Општини Звездара.
Кнежевић је рекао да је Спајић свјесно обмануо црногорску јавност и урадио нешто што је била антизаконита делатност, те да је са својим сарадницима учествовао у изборној превари, јер није могао бити проглашен ни за носиоца листе на прошлим изборима.
Стекли су се, како је навео Кнежевић, услови да Спајић већ данас поднесе оставку и стави се на располагање тужилаштву.
"Не очекујем да ће тужилаштво нешто урадити, јер већ они имају неколико предмета против Спајића", рекао је Кнежевић.
Он је показао увјерење којим се потврђује да је Спајић преведен у резервни састав рјешењем 20. фебруара 2023. године. Истакао је да је Спајић сам поднио захтјев.
"Црна Гора има премијера који је припадник Војске Србије, која је војно неутрална, док је Црна Гора чланица НАТО савеза. Истовремено је на челу Вијећа за националну безбједност. Документацију сам добио од разочараних чланова ПЕС-а, које је Спајић одбацио као крпу, када му више нису требали", рекао је Кнежевић, а преносе црногорски медији и питао предсједника Црне Горе Јакова Милатовића да ли има ове информације.
Кнежевић је показао рјешење којим се Спајић обавезује да се јави у резервни састав Војске Србије, ако то буде потребно. Како је поновио, објављивањем ових података, стекли су се услови да Спајић данас поднесе оставку и стави се на располагање надлежним институцијама.
"Уколико то не учини, очекујемо да се огласне надлежни и кажу да ли премијер једне НАТО државе може да буде припадник друге војске која је војно неутрална. Желим да се извиним свима онима који су рекли да је Спајић већи Србин од мене. Ево је то доказао припадношћу Војсци Србије", додао је Кнежевић.
Он је рекао да очекује од парламентарне већине да пита Спајића:"Ко си ти", јер је обмануо и њих и цјелокупну јавност.
Иначе, Спајић није могао да се кандидује за предсједника Црне Горе, јер се испоставило да је држављанин Србије, па је онда у трку ушао Јаков Милатовић и постао први човјек Црне Горе.
Спајић: Тужно је гледати Кнежевића
Премијер Црне Горе Милојко Спајић реаговао је на тврдње лидера Демократске народне партије (ДНП) Милана Кнежевића, али их није директно демантовао, нити се изјаснио о документима које је Кнежевић представио.
Уместо тога, Спајић је поручио да Кнежевић "беспоговорно извршава задатке" свог, како каже, "(не)формалног шефа из Београда", са намјером да успори европски пут Црне Горе.
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