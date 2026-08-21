Возач из БиХ ''покосио'' пјешака у Аустрији

Аутор:АТВ редакција
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Тежак удес десио се 19. августа, у Грацу када је путнички аутомобил ударио пјешака који је задобио повреде неутврђеног степена.
Како преносе аустријски медији, око 16:40 часова, 39‑годишњи мушкарац из БиХ управљао је својим аутомобилом у улици Роселмихлгассе и кретао се у правцу истока.
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Истовремено, 32‑годишњи пјешак из округа Грац‑Умгебунг налазио се на тротоару и намјеравао да пређе коловоз са југа ка сјеверу. Он је закорачио на коловоз ван пјешачког прелаза.
Том приликом је, изгледа, превидио аутомобил који је долазио са запада. Возач је одмах започео нагло кочење и скренуо улијево, али није успио да спријечи удар.
Пјешака је аутомобил захватио са десне стране, док је лијевом страном тијела ударио о хаубу, а затим пао леђима на цесту.
Овај 32‑годишњак је задобио повреде неутврђеног степена и возилом аустријског Црвеног крста пребачен је у Покрајинску болницу у Грацу, гдје се налази на лијечењу, преносе Независне.
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Код оба учесника удеса обављено је алкотестирање које је показало негативан резултат.
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