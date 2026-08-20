Logo

Предсједник се вратио у земљу након два мјесеца у иностранству

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 21:29

Коментари:

0
Пол Бија, предсједник Камеруна
Фото: Tanjug / AP / Sunday Alamba

Предсједник Камеруна Пол Бија вратио се у земљу након што је више од два мјесеца боравио у иностранству, што је изазвало забринутост због здравственог стања 93-годишњег лидера и могућег настанка вакуума власти у земљи, преноси АП.

Бија је стигао на међународни аеродром у главном граду Јаундеу летом из Женеве у Швајцарској, након више од 10 седмица проведених ван земље.

Пол Бија

Свијет

Најстарији лидер свијета мјесецима ван земље

Он је 7. јуна напустио земљу због, како је његов кабинет навео, "кратког приватног боравка у Европи", али се његов одлазак претворио у најдужи забиљежени период одсуства током предсједничког мандата.

Најстарији предсједник на свијету, који води Камерун од 1982. године, започео је осми мандат у новембру након што је побиједио на изборима у октобру, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пол Бија

Камерун

Коментари (0)

Више из рубрике

Капитол савезна држава Њујорк

Свијет

Жена ухапшена за покушај напада на Капитол Њујорка

2 ч

0
рибари пецање риболов риба

Свијет

Рибари спасени пет дана након нестанка

2 ч

0
Испуцала земља усљед земљотреса

Свијет

Земљотрес јачине 6,6 степени погодио централни Перу

2 ч

0
Србин грешком пуштен на слободу, па осуђен на 14 година затвора! Забио младићу нож у врат

Свијет

Србин грешком пуштен на слободу, па осуђен на 14 година затвора! Забио младићу нож у врат

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

08

Слом Партизана на самом крају: Ни играч више није био довољан

23

03

Минић: Европска јесен је надомак Платонове

22

57

Додик: "Борац" високо подигао заставу Бањалуке и Републике Српске

22

46

Снимак разљутио многе: Ухватио Александру Пријовић и не пушта, могла да падне са бине

22

32

Американци ставили још 10 особа на "црну листу"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима