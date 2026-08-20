Предсједник се вратио у земљу након два мјесеца у иностранству

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Камеруна Пол Бија вратио се у земљу након што је више од два мјесеца боравио у иностранству, што је изазвало забринутост због здравственог стања 93-годишњег лидера и могућег настанка вакуума власти у земљи, преноси АП.
Бија је стигао на међународни аеродром у главном граду Јаундеу летом из Женеве у Швајцарској, након више од 10 седмица проведених ван земље.
Свијет
Најстарији лидер свијета мјесецима ван земље
Он је 7. јуна напустио земљу због, како је његов кабинет навео, "кратког приватног боравка у Европи", али се његов одлазак претворио у најдужи забиљежени период одсуства током предсједничког мандата.
Најстарији предсједник на свијету, који води Камерун од 1982. године, започео је осми мандат у новембру након што је побиједио на изборима у октобру, преноси Срна.
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