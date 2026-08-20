Србин грешком пуштен на слободу, па осуђен на 14 година затвора! Забио младићу нож у врат

Аутор:АТВ редакција
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Четрдесетседмогодишњи држављанин Србије Паљ Домђони правоснажно је осуђен на 14 година затвора због покушаја убиства у центру Прага. Виши суд у том граду у сриједу је одбио његову жалбу и потврдио пресуду првостепеног суда, пише Новинки.цз.
Домђони је прошле године, након сукоба у једном прашком бару, напао 20 година млађег мушкарца и забио му нож у врат. Прије тога, чешке власти су га грешком ослободиле, па је одређени период времена провео у бјекству. Оптужени је током поступка тврдио да је поступао у самоодбрани, али суд није прихватио његову верзију догађаја.
Према утврђеном чињеничном стању, инцидент је почео у бару, гдје је Домђони ушао у краћи сукоб са младићем и потом га избацио на улицу. Оштећени је након тога заједно са још тројицом људи кренуо даље.
Домђони, међутим, није одустао од сукоба. Према наводима оптужнице, узео је нож и кренуо за групом. Када их је неколико минута касније сустигао, одмах је насрнуо на младића. Најприје је покушао да га удари ногом, а затим му је ножем нанио убод у врат дубок чак седам центиметара.
Повријеђени мушкарац само пуком срећом није искрварио. Један од његових пријатеља покушао је да заустави крварење притискајући рану одјећом, након чега је повријеђени таксијем превезен у болницу. Љекари су хитном операцијом успјели да му спасу живот.
Домђони је пред судом инсистирао на томе да је реаговао у самоодбрани и да је првостепени суд погрешно утврдио чињенице. Његов адвокат је тражио укидање пресуде и ново суђење, али је жалбени суд закључио да су претходно утврђене чињенице правилне и да нема разлога за промјену одлуке.
Током изрицања одлуке Домђони је негодовао и гласно тврдио да је пресуда бесмислена. Предсједавајући судија Петер Смрж одговорио му је да се суд не слаже са његовим ставовима, као ни са његовим понашањем током поступка.
За покушај убиства са предумишљајем Домђонију је пријетила казна до 20 година затвора. Суд му је изрекао 14 година, што је образложено и његовом ранијом криминалном прошлошћу.
Као олакшавајућа околност узето је у обзир то што је надокнадио нематеријалну штету жртви и осигуравајућој компанији. С друге стране, суд је као отежавајућу околност навео његову ранију осуду у Аустрији због кривичних дјела повезаних са дрогом.
Домђони се тренутно суочава и са новим поступком у Чешкој због кривичних дјела у вези са производњом и прометом наркотика. У том случају је прошле године, док је био у бјекству, већ био осуђен на 12 година затвора, али је затражио да му се поново суди у његовом присуству. Ново рочиште заказано је за средину септембра.
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