Рибари спасени пет дана након нестанка

Аутор:АТВ редакција
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Двојица рибара која су пет дана након потонућа свог брода преживјела на отвореном мору, држећи се за расхладни уређај, пронађена су и спасена 240 километара од обале Мексика, саопштила је мексичка Морнарица.
"Рибари, старости 53 и 32 године, посљедњи пут су се чули са својим рибарским удружењем 14. августа. У том тренутку били су на броду `Камаронера`. Запослени у удружењу упутили су позив у помоћ након што више нису могли да ступе у контакт с њима", наводи се у саопштењу Морнарице.
Морнарица је додала да је одговорила на позив у помоћ ангажовањем бродова и хеликоптера, преноси Срна.
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