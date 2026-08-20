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Рибари спасени пет дана након нестанка

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 20:43

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рибари пецање риболов риба
Фото: Pexel/ Kalidasan Gopi

Двојица рибара која су пет дана након потонућа свог брода преживјела на отвореном мору, држећи се за расхладни уређај, пронађена су и спасена 240 километара од обале Мексика, саопштила је мексичка Морнарица.

"Рибари, старости 53 и 32 године, посљедњи пут су се чули са својим рибарским удружењем 14. августа. У том тренутку били су на броду `Камаронера`. Запослени у удружењу упутили су позив у помоћ након што више нису могли да ступе у контакт с њима", наводи се у саопштењу Морнарице.

Морнарица је додала да је одговорила на позив у помоћ ангажовањем бродова и хеликоптера, преноси Срна.

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Тагови :

рибари

Мексико

спасавање

Море

Нестали

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