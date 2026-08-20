Земљотрес јачине 6,6 степени погодио централни Перу

Аутор:АТВ редакција
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Земљотрес јачине 6,6 степени по Рихтеровој скали погодио је централни Перу, саопштио је Њемачки истраживачки центар за геонауке /ГФЗ/.
Према подацима ГФЗ-а, земљотрес је регистрован на дубини од 10 километара.
Засад нема података о евентуалним жртвама и материјалној штети, преноси Срна.
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