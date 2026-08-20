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Земљотрес јачине 6,6 степени погодио централни Перу

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 20:39

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Испуцала земља усљед земљотреса
Фото: pexels/Alfo Medeiros

Земљотрес јачине 6,6 степени по Рихтеровој скали погодио је централни Перу, саопштио је Њемачки истраживачки центар за геонауке /ГФЗ/.

Према подацима ГФЗ-а, земљотрес је регистрован на дубини од 10 километара.

Засад нема података о евентуалним жртвама и материјалној штети, преноси Срна.

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Тагови :

Перу

Земљотрес

Рихтерова скала

потрес

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