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Пожар код Требиња: Најкритичније на потезу од Запланика према селу Орах

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 21:28

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Пожар код Требиња: Најкритичније на потезу од Запланика према селу Орах
Фото: RTRS

Пожар, који је избио на Иваници, између Требиња и Дубровника, проширио се поподне према селу Бобовишта и према Запланику и селу Орах.

Према посљедњим информацијама са терена, с обзиром на то да се стање на пожару код Иванице мијења из часа у час, тренутно је најкритичније на потезу од Запланика према селу Орах, на западним падинама брда Влаштица.

На тај терен упућене су бројне екипе, како би чувале куће.

(РТРС)

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Тагови :

Требиње

пожар

Ватрогасци

Иваница пожар

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