Пожар код Требиња: Најкритичније на потезу од Запланика према селу Орах

Аутор:АТВ редакција
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Пожар, који је избио на Иваници, између Требиња и Дубровника, проширио се поподне према селу Бобовишта и према Запланику и селу Орах.
Према посљедњим информацијама са терена, с обзиром на то да се стање на пожару код Иванице мијења из часа у час, тренутно је најкритичније на потезу од Запланика према селу Орах, на западним падинама брда Влаштица.
На тај терен упућене су бројне екипе, како би чувале куће.
(РТРС)
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