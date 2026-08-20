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Букти пожар: Ватра са Влаштице се шири према Ораху и Бобовишту

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 22:04

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Пожар брдо Влаштица
Фото: Ustupljena fotografija

Букти пожар који се проширио са брда Влаштица и креће се према селу Орах, на територији Федерације БиХ.

“Ово је један крак пожара са брда Влаштица. Други се креће према селу Бобовиште. Требињски ватрогасци су на терену”, рекао је за АТВ Дејан Кашиковић, командир Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Требиње.

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Тагови :

Требиње

пожар

село Бобовишта

ватра

Ватрогасци

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