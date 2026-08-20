Трагедија у Тешњу: Мушкарац погинуо покушавајући угасити пожар

Аутор:АТВ редакција
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Трагедија се догодила током интервенције на пожаришту, а околности смрти мушкарца још се утврђују.
Мушкарац је смртно страдао током покушаја гашења пожара на подручју општине Тешањ, потврђено је за „Аваз“ из Оперативног центра Зеничко-добојског кантона.
Тачне околности под којима је дошло до смртног исхода још нису познате.
На терену су надлежне службе, а више информација о догађају очекује се након што буду обављене све потребне провјере и утврђене околности трагедије.
Подручје Тешња, као и велики дио Босне и Херцеговине, посљедњих седмица суочава се с повећаним ризиком од пожара због високих температура, сушног времена и недостатка падавина.
Општина Тешањ раније је упозорила грађане на забрану паљења ватре на отвореном, управо због повећане опасности од избијања пожара и његовог неконтролисаног ширења.
Ова трагедија још једном упозорава на озбиљност ситуације током пожарне сезоне и опасност којој се излажу грађани приликом покушаја самосталног гашења ватре.
Више детаља о узроку пожара, као и околностима смрти мушкарца, требало би бити познато након званичних информација надлежних служби.
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