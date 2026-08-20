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Трагедија у Тешњу: Мушкарац погинуо покушавајући угасити пожар

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 21:42

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Трагедија у Тешњу: Мушкарац погинуо покушавајући угасити пожар

Трагедија се догодила током интервенције на пожаришту, а околности смрти мушкарца још се утврђују.

Мушкарац је смртно страдао током покушаја гашења пожара на подручју општине Тешањ, потврђено је за „Аваз“ из Оперативног центра Зеничко-добојског кантона.

Тачне околности под којима је дошло до смртног исхода још нису познате.

На терену су надлежне службе, а више информација о догађају очекује се након што буду обављене све потребне провјере и утврђене околности трагедије.

Подручје Тешња, као и велики дио Босне и Херцеговине, посљедњих седмица суочава се с повећаним ризиком од пожара због високих температура, сушног времена и недостатка падавина.

Општина Тешањ раније је упозорила грађане на забрану паљења ватре на отвореном, управо због повећане опасности од избијања пожара и његовог неконтролисаног ширења.

Ова трагедија још једном упозорава на озбиљност ситуације током пожарне сезоне и опасност којој се излажу грађани приликом покушаја самосталног гашења ватре.

Више детаља о узроку пожара, као и околностима смрти мушкарца, требало би бити познато након званичних информација надлежних служби.

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Тагови :

Тешањ

ФБиХ

погинуо мушкарац

трагедија

пожар

ватра

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