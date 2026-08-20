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Додик и Амиџић обишли радове на изградњи новог вртића у насељу Брестовчина код Градишке

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 21:37

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Додик и Амиџић Градишка обишли радове на изградњи новог вртића
Фото: X/SNSD

Организациони секретар СНСД-а Игор Додик и генерални секретар Срђан Амиџић обишли су радове на изградњи новог вртића у насељу Брестовчина код Градишке.

"Свако дијете заслужује једнаке услове за одрастање, сигурно и подстицајно окружење у којем ће стећи прва пријатељства и развити своје потенцијале. Вртић није само мјесто за боравак дјеце, он је важан дио њиховог одрастања, али и подршка родитељима", поручено је након обиласка.

Поред вртића, Додик и Амиџић су обишли и радове на приступном путу који води до вртића.

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Подијели:

Тагови :

Игор Додик

Срђан Амиџић

Градишка

Вртић

СНСД

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