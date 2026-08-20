Додик и Амиџић обишли радове на изградњи новог вртића у насељу Брестовчина код Градишке

Аутор:АТВ редакција
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Организациони секретар СНСД-а Игор Додик и генерални секретар Срђан Амиџић обишли су радове на изградњи новог вртића у насељу Брестовчина код Градишке.
"Свако дијете заслужује једнаке услове за одрастање, сигурно и подстицајно окружење у којем ће стећи прва пријатељства и развити своје потенцијале. Вртић није само мјесто за боравак дјеце, он је важан дио њиховог одрастања, али и подршка родитељима", поручено је након обиласка.
Свако дијете заслужује једнаке услове за одрастање, сигурно и подстицајно окружење у којем ће стећи прва пријатељства и развити своје потенцијале. Вртић није само мјесто за боравак дјеце, он је важан дио њиховог одрастања, али и подршка родитељима.— СНСД (@SNSDDodik) August 20, 2026
Организациони секретар СНСД… pic.twitter.com/0rEN5egvmd
Поред вртића, Додик и Амиџић су обишли и радове на приступном путу који води до вртића.
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