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Жена ухапшена за покушај напада на Капитол Њујорка

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 20:53

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Капитол савезна држава Њујорк
Фото: Pexel/Connor Scott McManus

Савезни агенти и полицијски детективи ухапсили су жену због покушаја да активира бомбу у Капитолу савезне државе Њујорк, саопштила су три извора упозната са случајем за "Њујорк тајмс".

"Осумњичена је држављанин САД и живјела је у области Олбанија, а сумња се да је имала директне везе са терористичком организацијом `Исламска држава` или јој је исказала оданост", навео је извор из полиције.

Није било јасно колико је далеко жена одмакла у планирању напада прије хапшења.

Тужиоци Канцеларије америчког тужилаштва за Сјеверни округ Њујорка требало би да у току дана објаве оптужбе против ухапшене, преноси Срна.

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Тагови :

Њујорк

Терористички напад

Бомба

хапшење

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