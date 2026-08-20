Жена ухапшена за покушај напада на Капитол Њујорка

Аутор:АТВ редакција
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Савезни агенти и полицијски детективи ухапсили су жену због покушаја да активира бомбу у Капитолу савезне државе Њујорк, саопштила су три извора упозната са случајем за "Њујорк тајмс".
"Осумњичена је држављанин САД и живјела је у области Олбанија, а сумња се да је имала директне везе са терористичком организацијом `Исламска држава` или јој је исказала оданост", навео је извор из полиције.
Није било јасно колико је далеко жена одмакла у планирању напада прије хапшења.
Тужиоци Канцеларије америчког тужилаштва за Сјеверни округ Њујорка требало би да у току дана објаве оптужбе против ухапшене, преноси Срна.
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